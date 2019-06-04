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/Світ

Союзу не буде? Лукашенку підказали спосіб, як "відшити" Путіна

1.3тЧитати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, швидше за все, відмовиться від інтеграції до складу Росії, а владу передасть своєму сину Віктору, заснувавши для нього посаду віце-президента.

Подальші відносини Білорусі і Росії передбачається будувати в рамках Євразійського економічного союзу, повідомляє телеграм-канал НЕЗИГАРЬ.

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Путин поставил Лукашенко ультиматум: инсайд из Кремля

"Зустріч Лукашенко з Путіним в Нур-Султаны (Астана) закінчилася нічим. По суті, він відмовився від ідеї білорусько-російської інтеграції, але виконуватиме суто ритуальні сцени в діалозі з Москвою. Лукашенко подобається бакинський варіант передачі влади. Він був хотів передати її своєму сину Віктору, заснувавши для нього посаду віце-президента", — припустили автори каналу.

Скрін-шот

Скрін-шот

За їхньою інформацією, у листопаді Лукашенко планує конституційний референдум. Повноваження президента хочуть продовжити до 7 років, а самі вибори перенести.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "поглинання або передача влади?" У Росії розкрили деталі ультиматуму Лукашенко.

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Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Місце
Білорусь
Теги
Новини РосіїРосія
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Юг Руси
Юг Руси
Обсос собирает все фантазии и перепечатывает их
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Полномочия президента хотят продлить до 7 лет, а сами выборы перенести ? Да, и Минск переименовать в Лукашенкоград ! Сябры, и будет вам рай как в Казахстане !
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