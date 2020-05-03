Сотням районів і сіл Британії вдалося уникнути пекла коронавірусу: карта

У сотнях районів і сіл Великої Британії на даний момент не зафіксовано жодної смерті від коронавірусу COVID-19.

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Як пише Daily Mail, британське Управління національної статистики (ONS) створило інтерактивну карту, яка показує кількість померлих від коронавірусу за поштовим індексом (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

В які британські регіони не дістався COVID-19

Аналіз карти показує, що найменша кількість смертей припадає на ті території країни, які знаходяться за межами великих міст.

Так, великі ділянки Уельсу, Південно-Західної та Східної Англії залишилися недоторканими вірусом, який вразив більшу частину Великобританії.

При цьому в двох районах Лондона – на Ламбет-Норт, включаючи сусідні Боро-стріт і Саутуорк-стріт, і в Північному Актоні – також ще не було зареєстровано смертей від коронавірусу.

За межами Лондона, всього в 24 містах Корнуолла не відбулося жодного випадку смерті від COVID-19.

Daily Mail

Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, смертність від коронавірусу в бідних районах Англії і Уельсу в два рази вища, ніж в середньому по країні.

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