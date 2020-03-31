Сотня хворих і дві смерті: коронавірус дістався до Держдепу США

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що коронавірусом заразилися 40-50 співробітників відомства.

Про це він розповів на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс". Помпео зазначив, що зокрема інфікованим виявився персонал, який набирають за місцем роботи американських посольств і консульств за кордоном.

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"Щоранку я читаю новини з усього світу. Не стало одного зі співробітників Держдепу, нашого колеги, через цей вірус. Тепер майже 3 тисячі американців померли, це трагедія. Я висловлюю співчуття усім родинам, кого це торкнулося", – сказав Помпео

Водночас він не уточнив, хто саме зі співробітників Держдепу помер, і де він міг заразитися вірусом.

Зазначимо, що раніше у Держдепі повідомляли, що із 75 тисяч працівників відомства заражені коронавірусом виявилися 105 осіб – 75 за кордоном і 30 безпосередньо на території США. У Держдепі також підтвердили смерть щонайменше двох найнятих за кордоном співробітників, заражених коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США стали новим лідером за кількістю заражених коронавірусом, однак незважаючи на негативну статистику, в країні були готові до скасування карантину.

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