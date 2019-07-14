Сотні затриманих: Францію потрясли масові протести

У Франції в день взяття Бастилії, 14 липня, з новою силою розгорілися протести представників руху "жовтих жилетів".

Про це повідомляє канал BFMTV. Протестувальники влаштували сутички в центрі Парижа, намагаючись перешкодити президенту Еммануелю Макрону провести парад на Єлисейських полях (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що активісти скандували гасла з вимогою відставки Макрона і освистали автомобіль президента, який проїжджав повз представників військ, вишикованих для огляду перед військовим парадом.

Протести у Франції Європейська правда

Протести у Франції ТАСС

Протести у Франції РИА Нвоости

Також протестувальники почали будувати барикади. Поліція застосувала проти "жовтих жилетів" сльозогінний газ. Були затримані щонайменше 152 людини. Серед них – три лідери руху "жовтих жилетів": Максим Ніколь, Жером Родрігес і Ерік Друе.

"Тим, хто спробував перешкодити в Парижі проведення параду, має бути соромно. 14 липня – це день єднання нації, і це слід поважати", – заявив у зв'язку з тим, що відбувалося, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Протестуючі будують барикади із залізних огорож на Єлисейських Полях у Парижі pic.twitter.com/JmgaJLlyyS - RT російською (@RT_russian) 14 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести проти підвищення цін на паливо почалися у Франції 17 листопада. Тоді по всій країні в протестних заходах взяли участь понад 120 тис. осіб. При цьому рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона на тлі протестів впав до рекордно низького рівня – 25%.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал