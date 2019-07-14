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Сотні затриманих: Францію потрясли масові протести

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У Франції в день взяття Бастилії, 14 липня, з новою силою розгорілися протести представників руху "жовтих жилетів".

Про це повідомляє канал BFMTV. Протестувальники влаштували сутички в центрі Парижа, намагаючись перешкодити президенту Еммануелю Макрону провести парад на Єлисейських полях (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що активісти скандували гасла з вимогою відставки Макрона і освистали автомобіль президента, який проїжджав повз представників військ, вишикованих для огляду перед військовим парадом.

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Протести у Франції

Протести у Франції

Європейська правда

Протести у Франції

Протести у Франції

ТАСС

Протести у Франції

Протести у Франції

РИА Нвоости

Також протестувальники почали будувати барикади. Поліція застосувала проти "жовтих жилетів" сльозогінний газ. Були затримані щонайменше 152 людини. Серед них – три лідери руху "жовтих жилетів": Максим Ніколь, Жером Родрігес і Ерік Друе.

"Тим, хто спробував перешкодити в Парижі проведення параду, має бути соромно. 14 липняце день єднання нації, і це слід поважати", – заявив у зв'язку з тим, що відбувалося, міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести проти підвищення цін на паливо почалися у Франції 17 листопада. Тоді по всій країні в протестних заходах взяли участь понад 120 тис. осіб. При цьому рейтинг президента Франції Еммануеля Макрона на тлі протестів впав до рекордно низького рівня – 25%.

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Тема
Протести у Франції
Місце
Франція
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Карауууул, рука Кремляааа!
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