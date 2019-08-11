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Мусульмани вийшли святкувати Курбан-Байрам в Москві: фото і відео

1.1т Читати матеріал російською

11 серпня в Москві вийшло на вулиці понад 200 тисяч мусульман, щоб відзначити одне з двох головних свят в ісламі – Курбан-байрам.

За словами керівника епартамента національної політики і міжрегіональних зв'язків Москви Віталія Сучкова, всього на вулицях було більше 240 тисяч мусульман, передає ТАСС.

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Також в мережі з'явилися фото і відео, на яких можна добре розглянути, що діється на вулицях російської столиці.

Читайте про історію цього свята, а також заборони в цей день - на OBOZREVATEL.

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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Свинорусов беспокоит исламизация европы. А исламизация мацквы не беспокоит?! Пхахахха
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ТАК МАЦКВА МУСУЛЬМАНСКАЯ !!!!!!!!!!!!! А ГУНДЯЙ АФИЦЕР КАКОЙ ЖЕ ПАРАФИИ , ШАМАН АДНАКО
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CARGO 100
CARGO 100
Петрова Ольга, на то Россия и является Федерацией. Татарстан, Башкирия, Калмыкия ... Москва - столица. Чего ты "родить" то хотела?
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