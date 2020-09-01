Сотні студентів у Білорусі вийшли на мітинг проти Лукашенка. Фото і відео
Приблизно дві сотні студентів у столиці Білорусі Мінську вийшли на мітинг проти Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента п'ять термінів поспіль.
Активісти колоною пройшли від входу в Білоруський національний технічний університет у центр міста, висловивши незгоду з результатами проведених виборів, передає Onliner в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Біля Мінського державного лінгвістичного університету студенти помітили міністра закордонних справ Володимира Макеєва та попросили його підписати петицію за вільні вибори. Він відмовився, як і ректорка університету, яка чемно попросила студентів не зіпсувати свято.
Колону студентів супроводжував співробітник міліції в манишці "Інформаційна група". У гучномовець їх попереджали про відповідальність за участь в несанкціонованому заході.
Про затримання студентів під час мирної акції протесту повідомило місцеве видання TUT.BY. За інформацією журналістів, силовики затримали активістів біля площі Перемоги і головного корпусу БДУ, а також моста через річку Свіслоч.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на протесті в Мінську хлопець зробив пропозицію руки і серця дівчині.