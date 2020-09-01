Сотні студентів у Білорусі вийшли на мітинг проти Лукашенка. Фото і відео

Карина Бондаренко Світ 11:55, 1.09.2020 Оновлено: 12:28, 1.09.2020

Приблизно дві сотні студентів у столиці Білорусі Мінську вийшли на мітинг проти Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента п'ять термінів поспіль.

Активісти колоною пройшли від входу в Білоруський національний технічний університет у центр міста, висловивши незгоду з результатами проведених виборів, передає Onliner в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Біля Мінського державного лінгвістичного університету студенти помітили міністра закордонних справ Володимира Макеєва та попросили його підписати петицію за вільні вибори. Він відмовився, як і ректорка університету, яка чемно попросила студентів не зіпсувати свято.

Мітинг студентів в Білорусі
Onliner в Telegram

Колону студентів супроводжував співробітник міліції в манишці "Інформаційна група". У гучномовець їх попереджали про відповідальність за участь в несанкціонованому заході.

Студенти не згодні з результатами виборів
"Бінокль" в Telegram

Про затримання студентів під час мирної акції протесту повідомило місцеве видання TUT.BY. За інформацією журналістів, силовики затримали активістів біля площі Перемоги і головного корпусу БДУ, а також моста через річку Свіслоч.

Колона пройшла до центру міста
Onliner в Telegram
Студентів супроводжувала міліція
Onliner в Telegram
Мирна акція протесту в Мінську.
news.tut.by
Міліція прибула на захід.
news.tut.by
Студентів затримали силовики.
news.tut.by
Про кількість затриманих нічого невідомо.
news.tut.by
Силовики затримали студентів в Мінську.
news.tut.by
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на протесті в Мінську хлопець зробив пропозицію руки і серця дівчині.

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