Сотні студентів у Білорусі вийшли на мітинг проти Лукашенка. Фото і відео

Сотні студентів в Білорусі вийшли на мітинг проти Лукашенка. Колаж

Приблизно дві сотні студентів у столиці Білорусі Мінську вийшли на мітинг проти Олександра Лукашенка, який обіймав пост президента п'ять термінів поспіль.

Активісти колоною пройшли від входу в Білоруський національний технічний університет у центр міста, висловивши незгоду з результатами проведених виборів, передає Onliner в Telegram (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Біля Мінського державного лінгвістичного університету студенти помітили міністра закордонних справ Володимира Макеєва та попросили його підписати петицію за вільні вибори. Він відмовився, як і ректорка університету, яка чемно попросила студентів не зіпсувати свято.

Мітинг студентів в Білорусі Onliner в Telegram

Колону студентів супроводжував співробітник міліції в манишці "Інформаційна група". У гучномовець їх попереджали про відповідальність за участь в несанкціонованому заході.

Студенти не згодні з результатами виборів "Бінокль" в Telegram

Про затримання студентів під час мирної акції протесту повідомило місцеве видання TUT.BY. За інформацією журналістів, силовики затримали активістів біля площі Перемоги і головного корпусу БДУ, а також моста через річку Свіслоч.

Колона пройшла до центру міста Onliner в Telegram

Студентів супроводжувала міліція Onliner в Telegram

Мирна акція протесту в Мінську. news.tut.by

Міліція прибула на захід. news.tut.by

Студентів затримали силовики. news.tut.by

Про кількість затриманих нічого невідомо. news.tut.by

Силовики затримали студентів в Мінську. news.tut.by

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на протесті в Мінську хлопець зробив пропозицію руки і серця дівчині.

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