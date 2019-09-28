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28 вересня • оновлено в 18:36
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Сотні особистих ворогів? На Трампа через Зеленського накинулися спецагенти

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Понад 300 екс-спецагентів США звернулися до Конгресу з відкритим листом, в якому закликали залучити американського президента Дональда Трампа до відповідальності через скандальну телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на американський телеканал CBS News. Відомо, що колишні співробітники системи національної безпеки США об'єдналися в групу National Security Action.

Вони вважають, що Трамп, звернувшись до Зеленського з проханням почати в Україні розслідування проти колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина, надмірно перевищив свої повноваження, а також викликає "глибоке занепокоєння в тому, що стосується забезпечення національної безпеки".

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"Здається, президент Трамп використовував владні важелі і ресурси для того, щоб привернути додаткове іноземне втручання в наші демократичні процеси. Це також є спробою поставити національні інтереси США в залежність від персональних політичних інтересів президента", – йдеться в посланні, направленому Конгресу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Сенсації останніх днів вимагають відповіді. Всі ми визнаємо необхідність формальної процедури імпічменту для того, щоб встановити додаткові факти і зважити наслідки того, про що ми дізналися, і того, що може залишатися прихованим. Ми вітаємо тих членів конгресу, зокрема спікера Пелосі, які пішли необхідним шляхом", – відзначається в документі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулась між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина а секретные службы сша так и не смогли доказать связь путина и трампа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Надо дымовую завесу погуще на пустить, перевести стрелы на Трампа, чтобы меньше говорили и совсем забыли про делишки семейства Байденов на Украине
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Забавна Америка...Ведь и дураку понятно что Байден грязен...Ан нет...его надо отмыть ))))))))))))))))))))))))
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