"Сотні осіб заблоковані!" У Китаї троє загинули через потужну зливу

На сході Китаю внаслідок сильної зливи 21 липня загинуло три особи, ще кілька десятків вважаються зниклими безвісти.

За інформацією Nation News, дощ спровокував паводок, який заблокував 285 туристів в провінції Цзянсу. З них оперативно евакуювали тільки 200 осіб.

В агентстві "Сіньхуа" додали, що стихія паралізувала пересування шести транспортних засобів. П'ять автомобілів з невідомою кількістю осіб вважаються зниклими, про шосту машині відомо, що всі її пасажири в безпеці.

"Сотні осіб виявилися заблокованими в результаті проливних дощів в провінції Цзянсу", – уточнила місцева влада.

Провінція Цзянсу Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, на початку липня в Кайюань в Китаї гігантський смерч забрав життя шести осіб, ще близько 190 жителів отримали різні травми.

У будинках декількох кварталів не залишилося жодного цілого вікна. Смерч зривав дахи і перевертав автомобілі, викорчовувати дерева і валив стовпи електропередач, по небу літали цеглини і великий сміття.

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