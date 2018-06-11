Сотні людей застрягли у морі: Італія різко відхрестилася від біженців

Рятувальне судно Aquarius з понад 600 мігрантами на борту застрягло у Середземному морі через відмову Італії приймати човен у свій порт.

Як повідомляє CNN, новий міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні пригрозив повністю закрити порти для рятувальних суден з біженцями.

Ще під час передвиборчої компанії він обіцяв зупинити потік мігрантів до країни.

Судно Aquarius належить європейській благодійній організації SOS Mediterranee. На його борту перебувають 629 осіб, включно зі 123 дітьми і підлітками без родичів, а також семеро вагітних жінок. Африканців підібрали з різних плавзасобів біля узбережжя Лівії та пересадили на Aquarius.

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Зазначається, що Сальвіні закликав владу Мальти надати доступ у порт Валлетти рятувального судна, але вони відхилили вимогу, заявивши, що не мають відношення до рятувальної акції.

CNN

Як зазначає Reuters, глава МВС Італії не має повноважень керувати роботою портів, тому поки незрозуміло, чи буде виконане його розпорядження. Зокрема, мер Неаполя підтвердив свій намір взяти мігрантів.

Раніше Сальвіні назвав благодійні організації, що займаються порятунком людей у морі, "таксі для мігрантів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 6 червня у Франції почали зносити незаконні табори мігрантів.