Сотні хасидів покинули кордон з Україною – прикордонники

Понад 700 паломників-хасидів організовано покинули нейтральну смугу на кордоні з Україною і їдуть углиб Білорусі.

Як повідомляє БелТА з посиланням на офіційного представника Гомельської прикордонної групи Олексія Дюбенкова, в першу чергу покинули нейтральну смугу жінки з грудними дітьми.

"Стовпотворіння в пункті пропуску "Нова Гута" немає. З нашого боку зроблено все можливе, щоб оперативно виконати своє завдання. Ми додали людей, щоб в найкоротший час оформити всіх бажаючих повернутися", – розповів він.

За словами Дюбенкова, на даний момент на нейтральній смузі залишається близько 200 осіб, серед яких кілька дітей. Деякі з них збирають речі і направляються до білоруського пункту пропуску.

У п'ятницю у хасидів починається святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік).

"Відзначати будуть після заходу сонця – хто в Пінську, хто в Гомелі, хто в готелях, а хто на знімних квартирах. Місцеві громади стурбовані розселенням і приготуванням кошерної їжі", – йдеться в Telegram TUT.BY.

Хасиди на кордоні з Україною tut.by

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