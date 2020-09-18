Сотні хасидів покинули кордон з Україною – прикордонники
Понад 700 паломників-хасидів організовано покинули нейтральну смугу на кордоні з Україною і їдуть углиб Білорусі.
Як повідомляє БелТА з посиланням на офіційного представника Гомельської прикордонної групи Олексія Дюбенкова, в першу чергу покинули нейтральну смугу жінки з грудними дітьми.
"Стовпотворіння в пункті пропуску "Нова Гута" немає. З нашого боку зроблено все можливе, щоб оперативно виконати своє завдання. Ми додали людей, щоб в найкоротший час оформити всіх бажаючих повернутися", – розповів він.
За словами Дюбенкова, на даний момент на нейтральній смузі залишається близько 200 осіб, серед яких кілька дітей. Деякі з них збирають речі і направляються до білоруського пункту пропуску.
У п'ятницю у хасидів починається святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік).
"Відзначати будуть після заходу сонця – хто в Пінську, хто в Гомелі, хто в готелях, а хто на знімних квартирах. Місцеві громади стурбовані розселенням і приготуванням кошерної їжі", – йдеться в Telegram TUT.BY.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік).
На український кордон з Білоруссю тим часом прибули сотні хасидів. З ними особисто зустрівся глава ДПСУ Сергій Дейнеко й закликав поважати закони і правила України.
Через спроби іноземних громадян проникнути на територію України на кордон з Білоруссю стягнули резерви Державної прикордонної служби, а також підрозділи Нацполіції, НГУ і Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зокрема, 15 вересня один із паломників спробував незаконно потрапити на територію України в обхід пункту "Нові Яриловичі". Він отримав заборону на в'їзд в Україну на 5 років.
У десятьох хасидів, які прибули з паломництвом до Умані, тест на коронавірус COVID-19 виявився позитивним.