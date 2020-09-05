Соратницю Тихановської насильно вивезли з Білорусі

Членкиню президії Координаційної ради білоруської опозиції, соратницю кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову насильно вивезли з країни в ніч на 5 вересня.

Про це вона сама заявила на пресконференції в Польщі, повідомляє "TUT.BY". Ковалькова повідомила, що її забрали з ізолятора тимчасового тримання на Окрестина, де вона відбувала 15 діб арешту, і відвезли на прикордонний пункт "Брузги".

"Вони приїхали в ізолятор, посадили в свою машину, наділи капюшон, дали маску, поклали на заднє сидіння і вивезли. Я не знала, куди ми їдемо, приїхали на перехід "Брузги". (...) Я пройшла кордон, вони перевезли мої речі, хотіли підвезти. Але їхав автобус на Варшаву, і польські прикордонники попросили польського водія, щоб мене підвезли. Мене впізнав водій, він стежить за новинами, і сказав, що радий, що я на волі. У мене при собі не було телефону, була тільки візитка польського посла Артура Михальського. Я йому подзвонила, і він сприяв моєму приїзду до Варшави", – розповіла соратниця Тихановської.

Також політкиня зазначила, що не збиралася покидати країну: "Я не планувала і не збиралася їхати з Білорусі та скоро я туди повернуся".

Від'їзд Ковалькової вже прокоментував Прикордонний комітет Білорусі.

"5 вересня близько другої години ночі вона прибула в пішому порядку в пункт пропуску "Брузги", пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням "Гродно-Варшава" і проїхала на територію Польщі", – заявили в відомстві.

Нагадаємо, Ковалькова була затримана ОМОНом 24 серпня біля прохідної тракторного заводу. 3 вересня 10-денний термін адміністративного арешту закінчився, але у той же день стало відомо, що Ольгу знову судитимуть у суді Центрального району Мінська. Рішенням суду вона була засуджена ще на 15 діб і визнана винною в участі в мітингу біля готелю "Планета" 23 серпня. Вона провину не визнала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську утримували в ЦВК республіки, після чого вивезли з країни. Про це розповів один з активістів.