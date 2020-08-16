Соратниця Тихановської: Лукашенко хоче втопити Білорусь у насильстві, ми не забудемо і не пробачимо

Команда лідера опозиції в Білорусі Світлани Тихановської наполягає на тому, що президент Олександр Лукашенко повинен покинути свій пост, який він займає з 1994 року.

Як передає Telegram-канал "TUT.BY новини", представниця штабу Марія Колесникова 16 серпня виступила перед білорусами на площі Незалежності і заявила, що Тихановська здобула перемогу на виборах президента.

"Головна вимога білорусів – колишній президент повинен подати у відставку. Ми – вільні і європейські білоруси – просимо миру і безпеки для наших дітей", – сказала вона.

Колесникова також звернулася до працівників заводів і фабрик, всіх чиновників, дипломатів, співробітників силових структур і телебачення: "У вас є зараз останній шанс стати на сторону народу, нас тут більшість".

Олександр Лукашенко вважає себе легітимним президентом Білорусі

Також вона подякувала тим білорусам, які "переборов свій страх і зробив крок назустріч свободі".

"Ми вільні. Чинний президент хоче втопити країну в насильстві. Ми не забудемо і не пробачимо. Завтра ми подаємо заяву за фактами смерті людей, насильства над людьми. Той, хто застосував насильство, зобов'язаний понести відповідальність за законами Республіки Білорусь", – заявила вона.

Світлана Тихановська і Марія Колесникова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. Напередодні в її штабі заявили про готовність до переговорів про відхід Лукашенка з поста президента країни.

Також Тихановська намір оголосити себе новим президентом держави, хоча сам Лукашенко заявив, що вибори відбулися і пригрозив, що білоруси будуть "стояти на колінах", якщо "втратять" його.

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