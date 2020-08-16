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Соратниця Тихановської: Лукашенко хоче втопити Білорусь у насильстві, ми не забудемо і не пробачимо

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Світ
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Соратниця Тихановської: Лукашенко хоче втопити Білорусь у насильстві, ми не забудемо і не пробачимо

Команда Тихановської вимагає, щоб Лукашенко покинув пост президента.

Команда лідера опозиції в Білорусі Світлани Тихановської наполягає на тому, що президент Олександр Лукашенко повинен покинути свій пост, який він займає з 1994 року.

Як передає Telegram-канал "TUT.BY новини", представниця штабу Марія Колесникова 16 серпня виступила перед білорусами на площі Незалежності і заявила, що Тихановська здобула перемогу на виборах президента.

"Головна вимога білорусів – колишній президент повинен подати у відставку. Ми – вільні і європейські білоруси – просимо миру і безпеки для наших дітей", – сказала вона.

Колесникова також звернулася до працівників заводів і фабрик, всіх чиновників, дипломатів, співробітників силових структур і телебачення: "У вас є зараз останній шанс стати на сторону народу, нас тут більшість".

Олександр Лукашенко вважає себе легітимним президентом Білорусі

Олександр Лукашенко вважає себе легітимним президентом Білорусі

Також вона подякувала тим білорусам, які "переборов свій страх і зробив крок назустріч свободі".

"Ми вільні. Чинний президент хоче втопити країну в насильстві. Ми не забудемо і не пробачимо. Завтра ми подаємо заяву за фактами смерті людей, насильства над людьми. Той, хто застосував насильство, зобов'язаний понести відповідальність за законами Республіки Білорусь", – заявила вона.

Світлана Тихановська і Марія Колесникова

Світлана Тихановська і Марія Колесникова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тихановська заявила, що має намір створити в Білорусі Координаційну раду для забезпечення трансферу влади. Напередодні в її штабі заявили про готовність до переговорів про відхід Лукашенка з поста президента країни.

Також Тихановська намір оголосити себе новим президентом держави, хоча сам Лукашенко заявив, що вибори відбулися і пригрозив, що білоруси будуть "стояти на колінах", якщо "втратять" його.

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БілорусьМінськПротести у БілорусіОлександр ЛукашенкоСвітлана Тихановська
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