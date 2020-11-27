Соратники "злодія в законі" Лоту Гулі назвали замовника й причину його вбивства

В оточенні "злодія в законі" Надіра Саліфова, відомого як Лоту Гулі, вважають, що причиною його вбивства стала помста "законника" Рафіка Ейвазова (Рафік Массалінський) за відрізане вухо.

Про це повідомив "Росбалт" із посиланням на джерело. Операція готувалася довго, на неї було витрачено сотні тисяч доларів.

За словами джерела, саме вбивство Саліфова сталося не так, як описувалося по "гарячих слідах". Кілер Хаган Зейналов останнім часом зблизився зі "злодієм у законі" й несподівано став приносити до його скарбниці великі суми. 20 серпня 2020 року він приїхав до готелю в Анталії, де був Гулі, і вони пішли, щоб обговорити віч-на-віч фінансові справи.

Пролунав постріл, із кімнати вибіг Зейналов, кричачи, що в Саліфова стріляв снайпер. Охоронці спочатку справді думали, що по ньому вели вогонь через вікно. Коли вони зрозуміли, що це не так, а кулю випустив Зейналов, той уже втік.

За версією джерела, в оточенні Гулі встановили, що насправді Зейналов був засланим козачком і виконував те, що йому передавали від Рафіка Ейвазова. Останній виділяв гроші Зейналову на проведення операції, зокрема ті суми, які передавалися Гулі під виглядом його частки.

В Ейвазова ніколи не було великої дружби із Саліфовим. Навіть більше: коли він у 2013 році потрапив за ґрати, Лота Гулі запустив "маляву", що Рафік не є "злодієм".

У 2017 році відносини між "злодіями" перейшли в стан війни. Це призвело до того, що люди Саліфова відловили Ейвазова в Туреччині й відрізали йому вухо.

Ейвазов присягнувся помститися, і відтоді послідовно виконував свій план.

Як повідомляв OBOZREVATEL, убивство в Туреччині одного з найвпливовіших злодіїв в законі на пострадянському просторі Надіра Саліфова (Лота Гулі) призведе до переділу, зокрема в Україні. Про це, а також чому українські злодії панічно боялися азербайджанця, розповів ексначальник кримінальної поліції та перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.