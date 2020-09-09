Соратники Колесникової заявили про намір повернутися з Києва до Мінська

Білоруські опозиціонери, члени Координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов, які приїхали в Україну, заявили, що мають намір повернутися в свою країну.

Однак поки всі необхідні зустрічі із соратниками їм доведеться проводити в Києві, розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" Родненков.

"Звичайно, у нас є плани повернутися в Білорусь... Ми зараз намагаємося скоординуватися з нашими людьми, які перебувають у Мінську, ми з ними на постійному зв'язку. І зараз у нас буде кілька зустрічей з тими людьми, які нам допомагають тут, в Києві. Після цього ми будемо зв'язуватися із нашими іншими командами, які працюють в інших містах", – зазначив опозиціонер.

"Після цього протягом, швидше за все, двох тижнів ми будемо планувати наше повернення назад до Мінська. Тому що саме там ми найбільш ефективні, там знаходиться наша основна команда, з якою ми працювали, і це те місце, де ми хочемо перебувати", – додав Родненков.

Зі свого боку Кравцов підкреслив, що його з Родненковим повернення в Білорусь може нести для них небезпеку, але вони готові до такого повороту подій. "Я думаю це доволі сильно небезпечно, але ми цей ризик розуміємо і будемо до цього готуватися", – сказав білоруський активіст.

Родненков продовжив думку соратника і зазначив, що білоруські силовики вже почали намагатися тиснути на їх близьких шляхом обшуків. "Ми розуміємо, що це не припиниться і тиск буде тільки посилюватися", – резюмував опозиціонер.

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