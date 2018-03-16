Соратника Березовського в Британії вбили - поліція

Смерть соратника російського олігарха Бориса Березовського і його бізнес-партнера Миколи Глушкова була насильницькою.

Поліція Лондона розслідує її як вбивство. Смерть наступила від здавлення шиї. Про це повідомляє "Російська служба ВВС".

"На даному етапі ніщо не вказує на будь-який зв'язок із замахами на вбивство в Солсбері, і немає ніяких доказів отруєння", - заявили в поліції.

Відзначається, що розтин був проведений 15 березня. Наступного дня стали відомі результати.

За фактом вбивства Глушкова, а також отруєння колишнього шпигуна-перебіжчика з РФ Сергія Скрипаля Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу 16 березня.

Нагадаємо, 4 березня в Солсбері був отруєний разом з дочкою Сергій Скрипаль.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням Скрипаля.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова в хамській манері відповіла на звинувачення Великобританії, заговоривши про провокації.

Як повідомляв "Обозреватель", 13 березня першим про смерть Глушкова розповів власник газети "Ведомости" Дем'ян Кудрявцев. Пізніше, друзі російського бізнесмена заявили, що вважають його смерть підозрілою.

Його тіло знайшла донька в квартирі в Нью-Мальдене. Зазначалося, що на шиї були виявлені сліди від удушення. Схожою смертю помер Березовський. Його задушили шарфом в Лондоні.