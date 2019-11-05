У Трампа визнали зв'язок між військовою допомогою Україні і справою Байдена

Посол США в ЄС Гордон Сондленд зізнався, що сказав одному з українських чиновників, що надання військової допомоги залежить від розслідування Києвом справи проти політичного опонента Дональда Трампа Джо Байдена.
Відповідну заяву він зробив, даючи свідчення у справі про можливий імпічмент американського лідера, передає CNN.
Йдеться про розмову з помічником президента України Андрієм Єрмаком, яка відбулася 1 вересня у Варшаві.
Сондленд визнав зв'язок між військовою допомогою Україні і справою Байдена
Еспресо
"Я згадав, як окремо розмовляв з Єрмаком. Я сказав, що відновлення допомоги США, швидше за все, не відбудеться, поки Україна не зробить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів", – сказав Сондленд.
Він додав, що працював з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані над тим, щоб влада України зробили публічне оголошення про розслідування проти компанії Burisma, яка пов'язана з сином Джо Байдена Хантером.
Відзначимо, показання Сондленда підтверджують слова демократів про те, що президент США заблокував американську військову допомогу на $400 млн із метою змусити Київ почати розслідування про втручання у вибори 2016 року і проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
Сондленд визнав зв'язок між військовою допомогою Україні і справою Байдена
Новая газета
Як писав раніше OBOZREVATEL, Сондленд був одним "трьох аміго", які відповідали за політику США щодо України.
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