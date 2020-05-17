Соловйову на замітку? У Франції зловили причетного до геноциду пропагандиста

У Франції 16 травня був затриманий Фелісьєн Кабуга – один з головних обвинувачених в причетності до геноциду народу тутсі в Руанді 1994 року.

Як повідомили в ООН, 84-річного чоловіка спіймали в околицях Парижа, де він проживав із підробленими документами, в результаті ретельно підготовленої спецоперації. Він був у розшуку понад 20 років.

Кабуга був керівником "Вільного радіо та телебачення тисячі пагорбів", яке поширювало заклики до вбивств тутсі. Також він очолював Фонд національної оборони, який збирав кошти на купівлю зброї для бойових загонів.

Фелісьєн Кабуга nibyiza.com

Влітку 1994 року Кабуга намагався сховатися в Швейцарії, але його вислали в Демократичну Республіку Конго. Через три роки його помітили в столиці Кенії Найробі, але так і не змогли затримати.

Тепер Кабуга буде екстрадований до Гааги. Хоч робота Міжнародного трибуналу щодо Руанди завершилася 2015 року, справу пропагандиста розглядатиме Міжнародний залишковий механізм кримінальних трибуналів.

Нагадаємо, жертвами геноциду народу тутсі в Руанді стали майже мільйон осіб, це приблизно 1/5 частина всього населення країни.

Також у мережі активно порівнюють зовнішність Кабуги з російським пропагандистом, який ненавидить українців, Володимиром Соловйовим. Користувачі зазначають, що це має стати сигналом і попередженням для рупора Кремля.

Кабуга і Соловйов Фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні МЗС України закликало міжнародну спільноту зупинити репресії Росії на окупованих українських територіях. Дипломати також нагадали про мільйони людей, що стали жертвами диктаторів СРСР.