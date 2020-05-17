Соловйову на замітку? У Франції зловили причетного до геноциду пропагандиста

У Франції 16 травня був затриманий Фелісьєн Кабуга – один з головних обвинувачених в причетності до геноциду народу тутсі в Руанді в 1994 році.

Як повідомили в ООН, 84-річного чоловіка спіймали в околицях Парижа, де він проживав з підробленими документами, в результаті ретельно підготовленої спецоперації. Він був в розшуку більше 20 років.

Кабуга був керівником "Вільного радіо і телебачення тисячі пагорбів", яке поширювало заклики до вбивств тутсі. Також він очолював Фонд національної оборони, який збирав кошти на покупку зброї для бойових загонів.

Фелисьен Кабуга nibyiza.com

Влітку 2994 року Кабуга намагався сховатися в Швейцарії, але його вислали в Демократичну Республіку Конго. Через три роки його помітили в столиці Кенії Найробі, але так і не змогли затримати.

Тепер Кабуга буде екстрадований до Гааги. Хоч робота Міжнародного трибуналу по Руанді завершилася в 2015 році, справу пропагандиста розглядатиме Міжнародний залишковий механізм кримінальних трибуналів.

Нагадаємо, жертвами геноциду народу тутсі в Руанді стали близько мільйона чоловік, це приблизно 1/5 частина всього населення країни.

Також в мережі активно порівнюють зовнішність Кабугу з російським пропагандистом, який ненавидить українців, Володимиром Соловйовим. Користувачі відзначають, що це має стати сигналом і попередженням для рупора Кремля.

Кабуга і Соловйов фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, напередодні МЗС України закликав міжнародне співтовариство зупинити репресії Росії на окупованих українських територіях. Дипломати також нагадали про мільйони людей, що стали жертвами диктаторів СРСР.

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