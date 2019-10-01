"Солдати йдуть у небо": в Ізраїлі показали унікальний пам'ятник

Недалеко від Тель-Авіва в Ізраїлі споруджено пам'ятник із назвою "Солдати йдуть у небо" в пам'ять про 21 солдата і одного цивільного, які загинули в результаті страшного теракту.

Як повідомляє Isralike.org, він трапився 22 січня 1995 року і став першим подвійним терактом в Ізраїлі й одним з особливо важких.

Коли солдати поверталися на військові бази з дому й очікували тремп біля перехрестя Бейт Лід, терорист-смертник зайшов у гущу солдатів і почав зображати різке нездужання.

"Солдати йдуть у небо" Isralike.org

"Після того, як кілька солдатів схилилися над ним, він привів у дію пояс-вибухівку з 10-ма кілограмами тротилу", – йдеться в матеріалі.

Перехожі почали надавати допомогу потерпілим, але в цей час вибухнув другий терорист. 22 людини (з них 21 солдат) були вбиті і 66 поранені.

Наступного був виявлений третій вибуховий пакет, що призначався, як підозрюють, для прем'єр-міністра Іцхака Рабина і його оточення, які повинні були приїхати на місце теракту.

Через 11 років, у 2006 році, в пам'ять про трагедію в півкілометра на схід від перехрестя був споруджений пам'ятник "Солдати йдуть у небо". Його створила художниця по склу та кераміці Сара Конфорті з Кфар Йона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Стаханов на підконтрольній "ЛНР" території терористи встановили пам'ятник "жертвам української агресії з 2014 року".

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