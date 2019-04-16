Собор Паризької Богоматері згорів: опубліковані кадри зсередини

Очевидці опублікували у мережі кадри, на яких відображені наслідки пожежі всередині собору Паризької Богоматері.

Зокрема, на опублікованому в Twitter відеозапису видно димлячі уламки, імовірно, покрівлі собору.

Крім того, репортер газети Monde Рафаель Бакке також опублікувала фотографії, на яких видно наслідки пожежі всередині собору, включаючи, дах.

Twitter Рафаеля Бакке

Twitter Рафаеля Бакке

Як повідомляв OBOZREVATEL, світ шокувала жахлива НП в Нотр-Дамі. Користувачі поділилися своїми переживаннями у мережі.

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