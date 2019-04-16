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Собор Паризької Богоматері згорів: опубліковані кадри зсередини

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Очевидці опублікували у мережі кадри, на яких відображені наслідки пожежі всередині собору Паризької Богоматері.

Зокрема, на опублікованому в Twitter відеозапису видно димлячі уламки, імовірно, покрівлі собору.

Крім того, репортер газети Monde Рафаель Бакке також опублікувала фотографії, на яких видно наслідки пожежі всередині собору, включаючи, дах.

Новини
"Втрачений назавжди": з'явилося відео обвалення шпиля і даху Собору Паризької Богоматері
Собор Паризької Богоматері згорів: опубліковані кадри зсередини

Twitter Рафаеля Бакке

Собор Паризької Богоматері згорів: опубліковані кадри зсередини

Twitter Рафаеля Бакке

Як повідомляв OBOZREVATEL, світ шокувала жахлива НП в Нотр-Дамі. Користувачі поділилися своїми переживаннями у мережі.

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ФранціяПариж
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Одновременный приезд двух хохложопых "кандидатов" - плохая примета.
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