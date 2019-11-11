Відео із собакою, що розмовляє, підірвало мережу: зоопсихолог пояснила феномен

Логопединя зі США Крістіна Хангер навчила свою собаку Стеллу спілкуватися з людьми за допомогою кнопок зі словами.

Як стверджує господиня, тварина змогла вивчити 29 слів за 16 місяців. Відео тренувань і того, як собака "розмовляє", американка публікувала на своїй сторінці в Instagram, що викликало в мережі величезний ажіотаж (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

Водночас зоопсихологиня Мілена Фаустова у коментарі "360" заявила, що навчити домашніх улюбленців читати майже неможливо. Собаки можуть лише запам'ятовувати форми букв, розташування положення кнопок і дії, до яких вдається господар, після взаємодії з конкретними предметами.

Собака Стелла instagram.com/hunger4words

"Мене абсолютно суперечливі думки роздирають. З одного боку, психологічний вік розвитку собаки приблизно як вік дво-трирічної дитини. Тобто американка взяла методики якраз для розвитку дітей цього віку", – розповіла експерт.

Вона додала, що зі свого досвіду дізналася, що домашніх вихованців можна навчити доносити думки через натискання на різні кнопки і привертати увагу господарів через предмети.

Фаустова допускає, що логопед закріпила за кожною кнопкою певну дію. Наприклад, спочатку жінка натискала слово "гуляти", а потім виходила з чотириногим на вулицю.

Як пес навчився фразі "Я тебе не люблю", зоопсихолог не розуміє. "У них немає такого понятійного апарату", – підкреслила вона.

"Я можу повірити, що на якомусь дуже простому, побутовому рівні собаку можна навчити розмовляти з людиною через закріплення якихось слів. Але ось висловлювати якісь емоції... Мені в це повірити важко", – додала вона.

Раніше OBOZREVATEL публікував кумедні фото дітей з їх домашніми тваринами.

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