Собака врятував жительку Тайваню від поїздки в Китай: мережу вразила історія

На Тайвані золотистий ретривер із кличкою Кім знищив паспорт своєї господині Фан Чжуань напередодні її поїздки в Ухань, де вирує коронавірус 2019-nCoV.

Своєю історією Фан поділилася у Facebook. Вона виклала фото зіпсованого документа разом із домашнім вихованцем. Спершу жінка написала сумний пост

Facebook Фан Чжуань

Однак, пізніше, коли стало відомо про поширення коронавірусу, вона змінила своє ставлення до ситуації.

"Після того, як 13 січня мій паспорт був розірваний, небезпечний вірус охопив місто, куди я планувала здійснити поїздку. Зараз думки про це мене дуже лякають", – розповіла вона місцевим ЗМІ.

Facebook Фан Чжуань

Facebook Фан Чжуань

Facebook Фан Чжуань

Facebook Фан Чжуань

Facebook Фан Чжуань

У коментарях до посту користувачі називають пса "рятівником" і "справжнім захисником" своєї господині. "Він любить тебе, тому і врятував", – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість заражених новим коронавірусом 2019-nCoV станом на ранок 29 січня різко зросла до 6131, загинули вже 132 людини.

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