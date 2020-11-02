Сноуден попросив російське громадянство

Колишній співробітник Агентства національної безпеки (АНБ) США Едвард Сноуден подав заяву на отримання російського громадянства.

Про це він повідомив у своєму Twitter. Сноуден заявив, що не хоче розлучатися із сином, який має народитися наприкінці грудня й отримати за місцем народження російське громадянство.

"Після стількох років розлуки з нашими батьками, моя дружина і я не маємо ніякого бажання бути розлученими з нашим сином. Тому в цю епоху пандемії і закритих кордонів ми подаємо на подвійне громадянство США та Росії", – написав він.

Пост Сноудена про бажання отримати російське громадянство Twitter Edward Snowden

Сноуден уточнив, що вони з дружиною Ліндсі "залишаться американцями, виховуючи свого сина з усіма цінностями Америки, яку люблять, включно із свободою висловлювати свою думку".

Він написав, що з нетерпінням чекає дня, коли зможе повернутися в Штати, щоб "вся сім'я возз'єдналася".

Пост Сноудена про сина Twitter Edward Snowden

Фото зі сторінки дружини Сноудена Ліндсі Міллс Twitter Lsjourney

У жовтні 2020 року адвокат Сноудена Анатолій Кучерена заявив, що його клієнт отримав безстроковий вид на проживання в Росії.

У США Сноудену закидають незаконну передачу інформації, що представляє велике значення для національної безпеки, навмисну передачу розвідувальної інформації та крадіжку власності держави. За це йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами Сноудена, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп є великим шанувальником глави Російської Федерації Володимира Путіна.