Снігопади, шторм і страшний мороз: циклон "Глорія" в Іспанії забрав життя 4 людей. Фото і відео

Циклон "Глорія", який приніс в Іспанію рясні снігопади, низьку температуру і сильний вітер, забрав життя вже чотирьох людей.

Особливо від стихії постраждало східне узбережжя країни. Про це повідомляє dw.com (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Циклон "Глорія" в Іспанії twitter.com/DiegoOsuna

Циклон "Глорія" в Іспанії realt.onliner.by

У провінції Авіла чоловік помер після обвалення черепиці, в Валенсії мертвими знайшли чоловіка і жінку, а четверту жертву в Астурії на обледенілій дорозі збив автомобіль.

Циклон "Глорія" в Іспанії realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії REUTERS

Негода порушила звичний ритм життя перш за все в районі Валенсії - десятки автодоріг і портів були закриті. Роботу залізничного транспорту частково порушено в окремих регіонах країни. Закрита частина шкіл - заняття не відвідують близько 200 000 учнів.

Циклон "Глорія" в Іспанії realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії realt.onliner.by

Синоптики прогнозують, що лише з середини тижня циклон повинен ослабнути.

Циклон "Глорія" в Іспанії realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії realt.onliner.by

@ecazatormentas Playa de la Malva Rosa (Valencia) está noche. Video de Amelia Cortés. pic.twitter.com/ODk6urkboZ - DiegoDidac (@ DiegoOsuna2) 20 січня 2020 р

EXTREME RISKS OF TRAVELLING TO SPAIN #StormGloria

Popular Parts Of Spain Including #Barcelona And #Valencia Are Being Battered By Storm Gloria With Snow, Torrential Road And Huge waves. Flights Have been Cancelled Due To 'Red Alert' With 'Extreme Risk' (Foreign office) pic.twitter.com/bkkw7zrswB - TONYINBHAM (@ TT0121) 21 січня 2020 р

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Іспанію з 19 на 20 січня обрушився потужний шторм "Глорія". Стихія принесла з собою проливні дощі, що супроводжуються ураганним вітром і снігопадами.

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