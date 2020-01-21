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21 січня • оновлено в 23:46
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Снігопади, шторм і страшний мороз: циклон "Глорія" в Іспанії забрав життя 4 людей. Фото і відео

1.2т
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Циклон "Глорія", який приніс в Іспанію рясні снігопади, низьку температуру і сильний вітер, забрав життя вже чотирьох людей.

Особливо від стихії постраждало східне узбережжя країни. Про це повідомляє dw.com (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

twitter.com/DiegoOsuna

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

realt.onliner.by

У провінції Авіла чоловік помер після обвалення черепиці, в Валенсії мертвими знайшли чоловіка і жінку, а четверту жертву в Астурії на обледенілій дорозі збив автомобіль.

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

REUTERS

Негода порушила звичний ритм життя перш за все в районі Валенсії - десятки автодоріг і портів були закриті. Роботу залізничного транспорту частково порушено в окремих регіонах країни. Закрита частина шкіл - заняття не відвідують близько 200 000 учнів.

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

realt.onliner.by

Синоптики прогнозують, що лише з середини тижня циклон повинен ослабнути.

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

realt.onliner.by

Циклон "Глорія" в Іспанії

Циклон "Глорія" в Іспанії

realt.onliner.by

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Іспанію з 19 на 20 січня обрушився потужний шторм "Глорія". Стихія принесла з собою проливні дощі, що супроводжуються ураганним вітром і снігопадами.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Іспанія
Тег
погода
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