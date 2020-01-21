Снігопади, шторм і страшний мороз: циклон "Глорія" в Іспанії забрав життя 4 людей. Фото і відео

Циклон "Глорія", який приніс в Іспанію рясні снігопади, низьку температуру і сильний вітер, забрав життя вже чотирьох людей.
Особливо від стихії постраждало східне узбережжя країни. Про це повідомляє dw.com (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
Циклон "Глорія" в Іспанії
twitter.com/DiegoOsuna
Циклон "Глорія" в Іспанії
realt.onliner.by
У провінції Авіла чоловік помер після обвалення черепиці, в Валенсії мертвими знайшли чоловіка і жінку, а четверту жертву в Астурії на обледенілій дорозі збив автомобіль.
Циклон "Глорія" в Іспанії
realt.onliner.by
Циклон "Глорія" в Іспанії
realt.onliner.by
Циклон "Глорія" в Іспанії
REUTERS
Негода порушила звичний ритм життя перш за все в районі Валенсії - десятки автодоріг і портів були закриті. Роботу залізничного транспорту частково порушено в окремих регіонах країни. Закрита частина шкіл - заняття не відвідують близько 200 000 учнів.
Циклон "Глорія" в Іспанії
realt.onliner.by
Циклон "Глорія" в Іспанії
realt.onliner.by
Циклон "Глорія" в Іспанії
realt.onliner.by
Синоптики прогнозують, що лише з середини тижня циклон повинен ослабнути.
Циклон "Глорія" в Іспанії
realt.onliner.by
Циклон "Глорія" в Іспанії
realt.onliner.by
@ecazatormentas Playa de la Malva Rosa (Valencia) está noche. Video de Amelia Cortés. pic.twitter.com/ODk6urkboZ- DiegoDidac (@ DiegoOsuna2) 20 січня 2020 р
👉❄️Así amanece Almansa, con una buena nevada, tras horas sin parar de nevar. Numerosos problemas en viarios de la zona. #Albacete #Nieve- Meteo⚡Hellín (@MeteoHellin) 20 січня 2020 р
Кредитують © @AlmansaMeteo pic.twitter.com/QYAXMCGl3t
EXTREME RISKS OF TRAVELLING TO SPAIN #StormGloria- TONYINBHAM (@ TT0121) 21 січня 2020 р
Popular Parts Of Spain Including #Barcelona And #Valencia Are Being Battered By Storm Gloria With Snow, Torrential Road And Huge waves. Flights Have been Cancelled Due To 'Red Alert' With 'Extreme Risk' (Foreign office) pic.twitter.com/bkkw7zrswB
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Іспанію з 19 на 20 січня обрушився потужний шторм "Глорія". Стихія принесла з собою проливні дощі, що супроводжуються ураганним вітром і снігопадами.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!