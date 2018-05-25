Сморід та порох з неба: в США крематорій "викинув" над містом попіл від трупів

В американському місті Нешнл-Сіті (штат Каліфорнія) в крематорії сталася надзвичайна подія, в результаті чого в повітрі над містом з'явилася хмара попелу від людських останків.

За словами пожежного, в момент запуску печі дверцята були зачинені не повністю і дим заповнив всю будівлю крематорію, після чого повалив з відкритих дверей приміщення, передає АВС 10.

Через задимлення спрацювала автоматична система пожежогасіння. Вода змішалася з димом і почала видавати їдкий неприємний запах, який поширився в сусідні райони. А смердючий пар піднявся над містом.

Пожежні поки не знають, як пар позначиться на здоров'ї людей, які його вдихнули.

Виробники печей для крематоріїв вже заявили, що дим був "всього лише водяною парою" і небезпеки для здоров'я не представляє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в російській Пермі лижники і біатлоністи через розбиті траси змушені тренуватися на дорогах міських кладовищ, автомобільних трасах і території недобудованого крематорію.