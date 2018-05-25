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Сморід та порох з неба: в США крематорій "викинув" над містом попіл від трупів

2.7тЧитати новину російською

В американському місті Нешнл-Сіті (штат Каліфорнія) в крематорії сталася надзвичайна подія, в результаті чого в повітрі над містом з'явилася хмара попелу від людських останків.

За словами пожежного, в момент запуску печі дверцята були зачинені не повністю і дим заповнив всю будівлю крематорію, після чого повалив з відкритих дверей приміщення, передає АВС 10.

Через задимлення спрацювала автоматична система пожежогасіння. Вода змішалася з димом і почала видавати їдкий неприємний запах, який поширився в сусідні райони. А смердючий пар піднявся над містом.

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Пожежні поки не знають, як пар позначиться на здоров'ї людей, які його вдихнули.

Виробники печей для крематоріїв вже заявили, що дим був "всього лише водяною парою" і небезпеки для здоров'я не представляє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в російській Пермі лижники і біатлоністи через розбиті траси змушені тренуватися на дорогах міських кладовищ, автомобільних трасах і території недобудованого крематорію.

Місце
США
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