Смоленська катастрофа трапилася 10 років тому: як все було і хто занапастив польську еліту

У п'ятницю, 10 квітня, виповнилося 10 років із дня страшної катастрофи літака президента Польщі Леха Качинського під Смоленськом, яка забрала життя 96 осіб.

OBOZREVATEL пропонує згадати події 2010 року і розібратися у версіях того, що трапилося.

Як все було

10 квітня 2010 року польська делегація мала взяти участь у заходах до 70-річчя Катинської трагедії. Однак президентський Ту-154М із Лехом Качинським і польськими чиновниками не долетів до військового аеродрому під Смоленськом.

Близько 11:00 ранку за московським часом літак Ту-154М зачепив лівим крилом березу на висоті 4 м і розбився на відстані 350-500 м від посадкової смуги аеродрому Смоленськ-Північний.

Загинули всі 96 осіб, які перебували на борту: президент із дружиною, керівники всіх родів військ, начальник штабу, представники Сейму та Сенату, а також громадські та релігійні діячі.

Розслідування трагедії

Встановлення винуватців катастрофи під Смоленськом досі не завершене, оскільки росіяни приховують від Польщі частину артефактів і багато даних інциденту.

За словами глави підкомісії з розслідування Смоленської катастрофи Вацлава Берчінського, літак Качинського почав розпадатися ще перед зіткненням із наземними об'єктами.

У 2017 році Польща звинуватила двох російських диспетчерів у провокуванні катастрофи, ще одного – в пособництві.

Нез'ясованою залишається роль літака Іл-76, який намагався приземлитися у Смоленську незадовго до падіння Ту-154М. Польща змогла отримати доступ до російської військової телеграми під назвою Ракета від 31 березня 2010 року про наказ виділити Іл-76 "для забезпечення спеціальних заходів" у Смоленську.

При проведенні ексгумації та судмедекспертиз 77 жертв у 2018 році було виявлено 69 фрагментів тіл 26 осіб, які були у трунах інших людей.

Версії катастрофи

Відразу після аварії припустили, що падіння літака Качинського спровокував збій навігаційного обладнання екіпажу.

Пізніше причинами катастрофи Міждержавний авіаційний комітет назвав неправильні дії екіпажу та психологічний тиск на нього.

У 2017 році справу перекваліфікували з "несвідомого" на "свідоме" провокування росіянами екіпажу президентського літака до авіакатастрофи.

Підсумки досліджень британської лабораторії підтвердили, що причиною катастрофи Ту-154М у квітні 2010 року, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський, стали вибухи на борту.

15 жовтня 2017 року було знайдено запис моменту вибуху з бортового самописця Ту-154. Американські вчені Національного інституту авіаційних досліджень підтвердили версію підриву.

23 лютого 2018 року керівник підкомісії Антоній Мацеревич розповів, що вибухівку на борту літака не могли встановити в аеропорту у Варшаві.

Український генерал Григорій Омельченко заявив, що літак Ту-154М президента Польщі Леха Качинського був знищений у ході операції "Непроханий гість", яку розробили російські спецслужби.

Також катастрофу могли підлаштувати задовго до 10 квітня – за пів року до аварії літак ремонтували в підконтрольному спецслужбам Росії консорціумі.

Інші експерти припускають, що головною причиною Смоленської катастрофи стала некомпетентність російської групи керівництва польотами аеродрому Смоленськ-Північний, а не вибух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Парламентська асамблея Ради Європи закликала Росію повернути Польщі уламки літака Ту-154М, на борту якого під Смоленськом розбився 10 квітня 2010 року президент країни Лех Качиньський.

9 травня 2019 року Росія погодилася відкрити Польщі доступ до уламків літака.