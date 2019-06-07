Смоленська катастрофа: Росію піймали на черговий підлій брехні

Російських пропагандистів, які стверджують, що польські слідчі визнали помилку пілотів причиною катастрофи Ту-154 під Смоленськом, звинуватили у брехні.

Зокрема, з такими заявами виступили в польській прокуратурі, пише "Європравда". Уточнюється, що перед цим експерти з Польщі провели процесуальні дії, пов'язані з оглядом уламків Ту-154М, що знаходяться в ангарі на військовому аеродромі "Смоленськ-Північний".

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, слідчі Слідчого Комітету РФ разом із польськими колегами вивчили фрагменти літака Ту-154М польського президента Леха Качинського, який розбився під Смоленськом у 2010 році.

Смоленська катастрофа ТАСС

Прокурор Єва Бялик заявила, що польські слідчі поїхали у травні в Смоленськ, щоб оглянути уламки. Вона зазначила, на основі цих дій не можна зробити висновок про вину пілотів. "Огляд не був завершений. Прокурори повинні знову відправитися в Смоленськ, щоб продовжити процесуальні дії", – заявила вона.

За її словами, польські слідчі під час поїздки не спілкувалися з журналістами і не ділилися враженнями з російськими слідчими.

Правда, у Слідкомі РФ вважають по-іншому. Там видали таку заяву:

"При цьому російське слідство не сумнівається в обставинах авіакатастрофи. Всі зібрані матеріали свідчать беззастережно про неправильні дії екіпажу, який продовжив захід на посадку в умовах відсутності видимості".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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