Смоленська катастрофа: Росію піймали на черговий підлій брехні

Російських пропагандистів, які стверджують, що польські слідчі визнали помилку пілотів причиною катастрофи Ту-154 під Смоленськом, звинуватили у брехні.
Зокрема, з такими заявами виступили в польській прокуратурі, пише "Європравда". Уточнюється, що перед цим експерти з Польщі провели процесуальні дії, пов'язані з оглядом уламків Ту-154М, що знаходяться в ангарі на військовому аеродромі "Смоленськ-Північний".
Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, слідчі Слідчого Комітету РФ разом із польськими колегами вивчили фрагменти літака Ту-154М польського президента Леха Качинського, який розбився під Смоленськом у 2010 році.
Смоленська катастрофа
ТАСС
Прокурор Єва Бялик заявила, що польські слідчі поїхали у травні в Смоленськ, щоб оглянути уламки. Вона зазначила, на основі цих дій не можна зробити висновок про вину пілотів. "Огляд не був завершений. Прокурори повинні знову відправитися в Смоленськ, щоб продовжити процесуальні дії", – заявила вона.
За її словами, польські слідчі під час поїздки не спілкувалися з журналістами і не ділилися враженнями з російськими слідчими.
Правда, у Слідкомі РФ вважають по-іншому. Там видали таку заяву:
"При цьому російське слідство не сумнівається в обставинах авіакатастрофи. Всі зібрані матеріали свідчать беззастережно про неправильні дії екіпажу, який продовжив захід на посадку в умовах відсутності видимості".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 квітня 2010 роуц близько військового аеродрому "Північний" у Смоленську розбився літак Ту-154М. У результаті загинули 96 осіб, у тому числі президент Польщі Лех Качинський і його дружина. Польська прокуратура висунула звинувачення на адресу російських диспетчерів в умисному провокуванні авіакатастрофи.
7 березня 2016 року розпочала роботу нова підкомісія з розслідування причин трагедії.
15 жовтня 2017 року був знайдений запис моменту вибуху із бортового самописця Ту-154. Американські вчені Національного інституту авіаційних досліджень підтвердили версію підриву.
23 лютого 2018 року керівник підкомісії Антоній Мацеревич розповів, що вибухівку на борту літака не могли встановити в аеропорту у Варшаві.
10 квітня 2018 року він назвав офіційну причину загибелі людей, що знаходилися на борту Ту-154М.
9 травня 2019 Росія погодилася відкрити Польщі доступ до уламків літака.
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