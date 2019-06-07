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Смоленська катастрофа: Росію піймали на черговий підлій брехні

4.1тЧитати матеріал російською

Російських пропагандистів, які стверджують, що польські слідчі визнали помилку пілотів причиною катастрофи Ту-154 під Смоленськом, звинуватили у брехні.

Зокрема, з такими заявами виступили в польській прокуратурі, пише "Європравда". Уточнюється, що перед цим експерти з Польщі провели процесуальні дії, пов'язані з оглядом уламків Ту-154М, що знаходяться в ангарі на військовому аеродромі "Смоленськ-Північний".

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, слідчі Слідчого Комітету РФ разом із польськими колегами вивчили фрагменти літака Ту-154М польського президента Леха Качинського, який розбився під Смоленськом у 2010 році.

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Смоленська катастрофа

Смоленська катастрофа

ТАСС

Прокурор Єва Бялик заявила, що польські слідчі поїхали у травні в Смоленськ, щоб оглянути уламки. Вона зазначила, на основі цих дій не можна зробити висновок про вину пілотів. "Огляд не був завершений. Прокурори повинні знову відправитися в Смоленськ, щоб продовжити процесуальні дії", – заявила вона.

За її словами, польські слідчі під час поїздки не спілкувалися з журналістами і не ділилися враженнями з російськими слідчими.

Правда, у Слідкомі РФ вважають по-іншому. Там видали таку заяву:

"При цьому російське слідство не сумнівається в обставинах авіакатастрофи. Всі зібрані матеріали свідчать беззастережно про неправильні дії екіпажу, який продовжив захід на посадку в умовах відсутності видимості".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Катастрофа Ту-154 під Смоленськом
Особа
Лех Качинський
Місце
Польща
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Обоев Рулон
Обоев Рулон
Украинские пропагандисты, а где ссылка заявления российских пропагандистов о том, что польские следователи признали выводы комиссии?Поиск тоже не выдал ничего подобного, полякам и обломки поэтому не отдают, потому что они уже девять лет пытаются натянуть сову на глобус, выдвигая свои бредовые теории о руке Москвы, хотя всё по полочкам давно разложил МАК
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
В Следкоме РФ считают по-другому ? Вот это да, нет правда это так удивительно ! В России ни чёрта, ни бога не боятся ? Хотя нет, пардон, один боХ всё-таки есть, который имеет их по полной, а они и рады !
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Да, то что! Они рады! Потому, что они тупые, а мы умные все! Гы-гы-гы. У нас IQ 60! Мы нация победителей и космических завоевателей!
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Юг Руси
Юг Руси
Подло! Очень-очень подло! Все кому не лень, "ловят" Россию на "подлой лжи"!
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Юг Руси, в твоей расее разучились говорить правду. Лживая территория
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