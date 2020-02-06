Сміттєве "море" із Закарпаття заполонило Угорщину: жахливі кадри

Тонни сміття і побутових відходів із Закарпаття повністю завалили річку Тиса, що витікає з України, призвівши до справжньої екологічної катастрофи.

Про це повідомляє видання Haromhatar, опублікувавши також відео, як біля угорського міста Вашарошнамень, що неподалік від нашого кордону, угорці за допомогою спецтехніки намагаються очистити водойму (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В Угорщині спеціальна техніка цілодобово виловлює тисячі пластикових пляшок, які пливуть по Тисі з боку Закарпаття", – йдеться у повідомленні.

Закарпатське сміття заполонило річку в Угорщині

За даними видання, лише за пів дня 4 лютого було виловлено щонайменше 60 тонн пластикових та інших відходів.

За словами представниці Національного управління водними ресурсами Угорщини Габріали Сіклос, підвищення рівня води через дощову погоду призвело до значної кількості відходів в угорській ділянці річки. Чиновниця зауважила, що це загрожує виникненням надзвичайної ситуації через погіршення якості підземних вод.

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття Három Határ Hírei

У зв'язку з цим влада ввела в експлуатацію ланцюжок машин, які безперервно збирають сміття.

"Персонал FETIVIZIG очищає Тису в кінці старого понтонного мосту в місті Вашарошнамень. За півтора дні з річки було вилучено сотні кубометрів пластикових відходів", – коментують у компанії, яка надає спецтехніку.

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття Három Határ Hírei

Також наголошується, що відходи регулярно скидають іноземні комунальники в бік Угорщини, починаючи з 2004 року, але особливо часто це відбувається з боку Закарпаття нижньою частиною Тиси, де хвилі повеней несуть скинуте українцями сміття.

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття Három Határ Hírei

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття Három Határ Hírei

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття Három Határ Hírei

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття Három Határ Hírei

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття Három Határ Hírei

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва між озерами Вирлиця і Тягле зняли на фото величезні купи сміття. Мережу розлютила така ситуація, користувачі почали активно коментувати знімки.

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