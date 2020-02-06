Головна Новини
7 лютого • оновлено в 08:41
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Сміттєве "море" із Закарпаття заполонило Угорщину: жахливі кадри

8.2т
Читати матеріал російською

Тонни сміття і побутових відходів із Закарпаття повністю завалили річку Тиса, що витікає з України, призвівши до справжньої екологічної катастрофи.

Про це повідомляє видання Haromhatar, опублікувавши також відео, як біля угорського міста Вашарошнамень, що неподалік від нашого кордону, угорці за допомогою спецтехніки намагаються очистити водойму (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В Угорщині спеціальна техніка цілодобово виловлює тисячі пластикових пляшок, які пливуть по Тисі з боку Закарпаття", – йдеться у повідомленні.

Закарпатське сміття заполонило річку в Угорщині

Закарпатське сміття заполонило річку в Угорщині

За даними видання, лише за пів дня 4 лютого було виловлено щонайменше 60 тонн пластикових та інших відходів.

За словами представниці Національного управління водними ресурсами Угорщини Габріали Сіклос, підвищення рівня води через дощову погоду призвело до значної кількості відходів в угорській ділянці річки. Чиновниця зауважила, що це загрожує виникненням надзвичайної ситуації через погіршення якості підземних вод.

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Három Határ Hírei

У зв'язку з цим влада ввела в експлуатацію ланцюжок машин, які безперервно збирають сміття.

"Персонал FETIVIZIG очищає Тису в кінці старого понтонного мосту в місті Вашарошнамень. За півтора дні з річки було вилучено сотні кубометрів пластикових відходів", – коментують у компанії, яка надає спецтехніку.

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Három Határ Hírei

Також наголошується, що відходи регулярно скидають іноземні комунальники в бік Угорщини, починаючи з 2004 року, але особливо часто це відбувається з боку Закарпаття нижньою частиною Тиси, де хвилі повеней несуть скинуте українцями сміття.

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Három Határ Hírei

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Három Határ Hírei

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Három Határ Hírei

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Három Határ Hírei

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Угорці чистять Тису від закарпатського сміття

Három Határ Hírei

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва між озерами Вирлиця і Тягле зняли на фото величезні купи сміття. Мережу розлютила така ситуація, користувачі почали активно коментувати знімки.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марта Рок
Місце
Угорщина
Теги
екологічна катастрофа Утилізація сміття
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
52
12
Смішно
0
Цікаво
46
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Что неудивительно, ни одна хрюкомовная в теме не засветилась. Неужели, стыдно за родину?)
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
hunt andres
hunt andres
Эту недострану в центре европы нужно изолировать от цивилизации. Бомжатник сгниет - соседи вздохнут свободно.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Тут недавно какой-то ба..н.д.ер.овец что-то по поводу мусора в Крыму писал (https://www.obozrevatel.com/society/vmesto-golovyi-zhpa-v-kryimu-vyistupili-protiv-rossiyan.html)... Может он ЭТО свинство как-то прокомментирует?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги