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Смертниця влаштувала кривавий теракт у Тунісі: опубліковані фото

1.4тЧитати матеріал російською

У центрі міста Туніс прогримів потужний вибух. За попередніми даними, його здійснила терористка-смертниця.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на державне радіо. За інформацією МВС Тунісу, всього постраждали дев'ятеро осіб, у тому числі вісім співробітників поліції.

Загиблою вважається лише смертниця, яка привела у дію пояс шахіда. Інформація про інші жертви уточнюється.

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Смертниця влаштувала кривавий теракт у Тунісі: опубліковані фото

businessnews.com.tn

Смертниця влаштувала кривавий теракт у Тунісі: опубліковані фото
Смертниця влаштувала кривавий теракт у Тунісі: опубліковані фото

twitter.com/Tunisia_Qatar

Смертниця влаштувала кривавий теракт у Тунісі: опубліковані фото

twitter.com/Tunisia_Qatar

Смертниця влаштувала кривавий теракт у Тунісі: опубліковані фото

twitter.com/Tunisia_Qatar

Смертниця влаштувала кривавий теракт у Тунісі: опубліковані фото

twitter.com/Tunisia_Qatar

Інцидент стався після завершення у центрі столиці акції протесту. Її учасники виступали проти дій поліції, яка застрелила молодого чоловіка за підозрою у контрабанді.

За інформацією ЗМІ, вибух прогримів на проспекті Хабіба Бургіби поряд із торговим центром Palmarium.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Афганістані сталася серія терактів на виборчих дільницях.

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