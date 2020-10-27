Смертність від COVID-19 в Європі зросла на 40% за тиждень – ВООЗ

У ряді країн Європи за тиждень сильно зріс щодобовий показник випадків зараження COVID-19 і летальних випадків серед інфікованих.

Про це повідомила BBC з посиланням на прессекретарку ВООЗ Маргарет Харріс. За її словами, така ситуація складається в Великобританії, Іспанії, Франції, Нідерландах і Росії.

"У всьому європейському регіоні ми спостерігаємо інтенсивне і дійсно тривожне зростання випадків захворювання і смерті", – сказала Харріс.

Вона зазначила, що щодобове число випадків заражень зросло на третину, а щодобова кількість смертей збільшилася майже на 40% по порівняння з попереднім тижнем.

Харріс висловила занепокоєння у зв'язку з переповненням лікарень тяжко хворими пацієнтами, незважаючи на більш ефективне управління можливостями лікарняних фондів.

Представниця ВООЗ також зазначила, що ефективність нових обмежень, введених в ряді європейських країн, може бути проаналізована тільки через два тижні через "запізнювання".

"Ми побачимо скорочення числа випадків, але ви не побачите цього відразу", – заявила Харріс.

Також, за її словами, збільшилася кількість хворих, які не входять до групи ризику.

"Ще одна хороша річ в деякому сенсі полягає в тому, що дуже велика кількість людей, які ми спостерігаємо, знаходяться в групах, які в ідеалі не будуть прогресувати до більш серйозних захворювань – це молодші групи. Але це не гарантія", – зазначила представниця ВООЗ.

Як писав OBOZREVATEL, країнам Європи необхідно активізувати боротьбу з COVID-19, проте національних обмежень можна буде уникнути. Таку заяву зробив головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан. На європейський регіон, до якого входять 46 країн ВООЗ, припадає 46% світових випадків захворювання і майже третина смертей.