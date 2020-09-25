Смертність від COVID-19 може збільшитися вдвічі до появи вакцини – ВООЗ

Число жертв коронавірусу може вирости вдвічі до того, як ефективні вакцини з'являться в широкому доступі

Про це повідомило Reuters. Видання посилалося на заяву виконавчого директора програми з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Майкла Райана.

Він зазначив, що кількість смертельних випадків від коронавірусу може зрости до 2 млн, якщо не робити узгоджені дії щодо стримування пандемії.

"Якщо ми цього не зробимо (не почнемо узгоджених дій), число, про яке ви говорите (2 мільйони смертей), не тільки можна уявити, але, на жаль, воно дуже ймовірно", – сказав Райан.

Також він додав, що молодих людей не слід звинувачувати в недавньому зростанні інфекцій, незважаючи на зростаючу стурбованість з приводу того, що молодь сприяє поширенню вірусу після того, як обмеження і заборони були ослаблені по всьому світу.

Зараз світова смертність від COVID-19 наближається до 1 млн осіб.

Станом на п'ятницю, 25 вересня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 32,4 млн осіб. За минулу добу було виявлено 314 855 нових інфікованих.

Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в Індії – 85 тис., В США – 45 тис., А також в Бразилії – 32 тис. За час пандемії від вірусу померли вже понад 988 тис. осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов забив на сполох через рекордний показник смертності від коронавірусу в Україні.