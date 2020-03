Під посольством США у Тунісі пролунав потужний вибух: є поранені

Терорист-смертник 6 березня підірвав себе у столиці Тунісу. Атака відбулася навпроти посольства США. Під час нападу були поранені 5 осіб.

Про це повідомляється у Twitter Libya Review та на сторінках свідків (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карта місця події Скріншот сторінки

За свідченнями очевидців, до місця злочину бойовик під'їхав на мотоциклі. Судячи з кадрів, смертник загинув миттєво.

Посольство США в Тунісі закликало людей триматися подалі від його околиць через терористичну атаку.

Теракт біля посольства США у Тунісі Twitter Med Dhia Hammami

Теракт біля посольства США у Тунісі Twitter Med Dhia Hammami

Теракт у Тунісі Twitter Libya Review

Теракт у Тунісі Twitter Mourad Teyeb

Теракт у Тунісі Twitter Mourad Teyeb

Смертник підірвав себе у Тунісі Twitter Natsecjeff

Смертник підірвав себе у Тунісі Twitter Natsecjeff

Смертник підірвав себе у Тунісі Twitter Natsecjeff

#Tunisia : An explosion reported near the Embassy of the United States . https://t.co/Sgid9cCPTh – NewsAspect (@newsaspect) March 6, 2020

#BREAKING

Suicide bomber blows himself up in Tunisian capital Tunis. The attack took place opposite the US embassy. #Tunisia pic.twitter.com/J7I4K3KJoF – Libya Review (@LibyaReview) March 6, 2020

BREAKING:



Motorcycle SVBIED bombing reported near US embassy in Tunis. #Tunisia pic.twitter.com/iWs6cCPMON — 🏴‍☠️ FJ 🏴‍☠️ (@Natsecjeff) March 6, 2020

#Tunisia



A man on a motorcycle blows himself up near the #US embassy in Lac 2, Tunis. pic.twitter.com/LXtf4JZhOW — Mourad Teyeb (@MouradTeyeb) March 6, 2020

Suicide attack at a police checkpoint in front of the US Embassy in #Tunisia (~35m from the entrance). pic.twitter.com/qNVDW1RyWL — Med Dhia Hammami - محمد ضياء الهمامي (@MedDhiaH) March 6, 2020

🇹🇳#Tunisia: Suicide bombing reported near the US embassy in #Tunis. At least 5 wounded. The embassy has advised people to stay away from its vicinity. #Tunisie pic.twitter.com/5DwEKH1gwt — Intelligence Fusion - Africa (@IF_Africa) March 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 січня вибух прогримів у столиці Іраку Багдаді. Теракт влаштували в "зеленій зоні", де розташовані урядові будівлі та посольство США.

Ще один вибух у "зеленій зоні" пролунав також 4 січня. За різними даними постраждали від трьох до восьми осіб.

Крім того, вранці 5 січня терористи з радикального ісламістського угруповання "Аль-Шабаб", тісно пов'язаного з "Аль-Каїдою", напали на військово-морську базу США у Кенії.

