Смертна кара і довічне: стало відомо, як карають за п'яне водіння у світі
Після резонансної ДТП під Києвом, де п'яний чоловік забрав життя сім'ї з дітьми і виявився винуватцем ще однієї смертельної аварії, українці порівняли покарання за п'яне водіння в Україні та світі.
Так, у Південній Кореї за злочин дають довічне покарання, в Китаї засуджують до смертної кари, а в Україні президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність, пишуть у Telegram-каналі "Харьков 1654".
У сусідній з Україною Білорусі у разі першого порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння водій отримує штраф і позбавлення прав на три роки. За повторного порушення – позбавлення прав на п'ять років, а то і два роки тюремного ув'язнення.
"Але є один нюанс: під час повторного порушення у водія вилучають автомобіль і відганяють на штрафмайданчик, а потім продають на аукціоні. До того ж служителям закону не важливо, чи є машина власністю водія чи ні: власник теж повинен нести відповідальність за те, що довірив свій автомобіль любителю випити", – відзначили автори публікації.
У Молдові водія, якого спіймали п'яним за кермом, можуть засудити до громадських робіт у морзі, щоб наочно показати, як виглядають трупи.
"У Японії за компанію з порушником можуть сісти саме пасажири – за те, що довірили своє життя кому попало. В Італії фанатів випити за кермом можуть змусити роздавати пів року листівки про небезпеку вживання алкоголю за кермом у барах і на вулицях", – розповіли українці.
У Малайзії в тюрму відправляється не тільки п'яний водій, але і його дружина або інші родичі. До того ж правосуддю байдуже, перебували члени сім'ї в машині в цей момент чи ні.
У Сінгапурі штраф $4 500 за перше порушення або тюремний термін до пів року. У разі повторного порушення обидва множаться на два. Але в інтернеті можна знайти багато роликів, де тих, хто провинився, просто публічно б'ють палицями.
"В Україні це більше не кримінал... Тобто людина залишиться на волі і вже наступного дня може випити, сісти за кермо без прав і знову когось вбити. Ілюстрацією до посту є вчорашня аварія на Старообухівській трасі, де п'яний у***док вбив майже всю сім'ю: дівчинку (8 років) і хлопчика (10 років) і їхніх батьків. За життя ще одного хлопчика (12 років) борються лікарі", – відзначили в Telegram-каналі.
Нагадаємо, що Зеленський підписав закон, який передбачає скасування кримінальної та введення адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді. Тепер це буде каратися штрафом у 17-34 тис. грн і 51 тис. грн у разі повторного порушення. Також водіїв будуть позбавляти прав на кілька років.
Як писав OBOZREVATEL раніше, протягом першого місяця роботи системи автоматичної фіксації кількість порушень правил дорожнього руху (ПДР) зменшилася більш ніж у чотири рази порівняно з першим днем роботи – від 57 880 до 13 325 випадків.