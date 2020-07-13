Смертна кара і довічне: стало відомо, як карають за п'яне водіння у світі

Після резонансної ДТП під Києвом, де п'яний чоловік забрав життя сім'ї з дітьми і виявився винуватцем ще однієї смертельної аварії, українці порівняли покарання за п'яне водіння в Україні та світі.

Так, у Південній Кореї за злочин дають довічне покарання, в Китаї засуджують до смертної кари, а в Україні президент Володимир Зеленський скасував кримінальну відповідальність, пишуть у Telegram-каналі "Харьков 1654".

У сусідній з Україною Білорусі у разі першого порушення правил дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння водій отримує штраф і позбавлення прав на три роки. За повторного порушення – позбавлення прав на п'ять років, а то і два роки тюремного ув'язнення.

"Але є один нюанс: під час повторного порушення у водія вилучають автомобіль і відганяють на штрафмайданчик, а потім продають на аукціоні. До того ж служителям закону не важливо, чи є машина власністю водія чи ні: власник теж повинен нести відповідальність за те, що довірив свій автомобіль любителю випити", – відзначили автори публікації.

У Молдові водія, якого спіймали п'яним за кермом, можуть засудити до громадських робіт у морзі, щоб наочно показати, як виглядають трупи.

"У Японії за компанію з порушником можуть сісти саме пасажири – за те, що довірили своє життя кому попало. В Італії фанатів випити за кермом можуть змусити роздавати пів року листівки про небезпеку вживання алкоголю за кермом у барах і на вулицях", – розповіли українці.

У Малайзії в тюрму відправляється не тільки п'яний водій, але і його дружина або інші родичі. До того ж правосуддю байдуже, перебували члени сім'ї в машині в цей момент чи ні.

У Сінгапурі штраф $4 500 за перше порушення або тюремний термін до пів року. У разі повторного порушення обидва множаться на два. Але в інтернеті можна знайти багато роликів, де тих, хто провинився, просто публічно б'ють палицями.

"В Україні це більше не кримінал... Тобто людина залишиться на волі і вже наступного дня може випити, сісти за кермо без прав і знову когось вбити. Ілюстрацією до посту є вчорашня аварія на Старообухівській трасі, де п'яний у***док вбив майже всю сім'ю: дівчинку (8 років) і хлопчика (10 років) і їхніх батьків. За життя ще одного хлопчика (12 років) борються лікарі", – відзначили в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що Зеленський підписав закон, який передбачає скасування кримінальної та введення адміністративної відповідальності за водіння в нетверезому вигляді. Тепер це буде каратися штрафом у 17-34 тис. грн і 51 тис. грн у разі повторного порушення. Також водіїв будуть позбавляти прав на кілька років.

Публікація "Харьков 1654" у Telegram

Публікація "Харьков 1654" у Telegram

Публікація "Харьков 1654" у Telegram

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