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Смертельний вибух у Парижі: з'явилися дані про постраждалих українців

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Серед постраждалих у результаті вибуху в центрі Парижа в суботу, 12 січня, є громадянин України.

Керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко повідомив, що українець отримав незначні пошкодження, передає "Укрінформ".

"Людина проживала в готелі навпроти будинку, де стався вибух, і отримала незначні пошкодження", — сказав дипломат.

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Він додав, що чоловікові була надана необхідна консульська допомога. Він почуває себе задовільно.

Вибух у пекарні Парижа

Вибух у пекарні Парижа

The Sun

Нагадаємо:

  • у результаті надзвичайної події загинули троє, 50 людей постраждали;

  • НП імовірно сталася через витік газу в балоні пекарні о 9 ранку;

  • вибух був такої сили, що вибило вікна в будинках навпроти;

  • із 50 поранених 10 осіб перебувають у важкому стані.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Італії стався вибух на АЗС. У результаті більше 17 людей постраждали, двоє загинули.

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Місце
ФранціяПариж
Теги
Українавибух
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