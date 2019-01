Смертельний вибух у Парижі: з'явилися дані про постраждалих українців

Серед постраждалих у результаті вибуху в центрі Парижа в суботу, 12 січня, є громадянин України.

Керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко повідомив, що українець отримав незначні пошкодження, передає "Укрінформ".

"Людина проживала в готелі навпроти будинку, де стався вибух, і отримала незначні пошкодження", — сказав дипломат.

Він додав, що чоловікові була надана необхідна консульська допомога. Він почуває себе задовільно.

Нагадаємо:

BREAKING: Video shows aftermath of the massive Explosion in Central #Paris Reports of many injured.

pic.twitter.com/Zo50mEeBqE