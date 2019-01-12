Смертельний вибух у Парижі: з'явилися дані про постраждалих українців

Серед постраждалих у результаті вибуху в центрі Парижа в суботу, 12 січня, є громадянин України.

Керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко повідомив, що українець отримав незначні пошкодження, передає "Укрінформ".

"Людина проживала в готелі навпроти будинку, де стався вибух, і отримала незначні пошкодження", — сказав дипломат.

Він додав, що чоловікові була надана необхідна консульська допомога. Він почуває себе задовільно.

Вибух у пекарні Парижа The Sun

Нагадаємо:

у результаті надзвичайної події загинули троє, 50 людей постраждали;

НП імовірно сталася через витік газу в балоні пекарні о 9 ранку;

вибух був такої сили, що вибило вікна в будинках навпроти;

із 50 поранених 10 осіб перебувають у важкому стані.

BREAKING: Video shows aftermath of the massive Explosion in Central #Paris Reports of many injured.

pic.twitter.com/Zo50mEeBqE - Global News Network (@ GlobalNews77) 12 січня 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Італії стався вибух на АЗС. У результаті більше 17 людей постраждали, двоє загинули.

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