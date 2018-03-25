Смертельний пожежа в російському ТРЦ: названа причина

Причиною смертельної пожежі в ТЦ "Зимова вишня", який знаходиться в російському Кемерово, могло стати необережне поводження дітей з вогнем.

"За однією з версій, в ігровій кімнаті загорілася поролонова кулька", - повідомляється в Telegram-каналі НТВ.

Нагадаємо, за останніми даними, в результаті пожежі в ТЦ загинули 5 осіб, серед яких троє дітей. Ще постраждали 32 людини.

Також були повідомлення про те, що після пожежі не можуть знайти ще 35 осіб - 19 дітей і 16 дорослих.

Як повідомляв "Обозреватель", в столиці Азербайджану Баку в результаті пожежі вночі 2 березня в приміщенні наркологічного центру загинули 24 людини.