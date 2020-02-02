Смертельний коронавірус: у Китаї заявили про перших пацієнтів, які видужали

У Китаї вже 328 пацієнтам вдалося повністю подолати смертоносний коронавірус 2019 nCoV.

Про це з посиланням на Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР, повідомляє агентство "Сіньхуа".

Зазначається, що тих, хто видужали, виписали або готують до виписки з лікарень.

У Китаї 328 пацієнтам вдалося побороти коронавірус

"Загалом 328 пацієнтів, які раніше були інфіковані пневмонією, викликаною коронавіруомв нового типу, були виписані з лікарень після одужання станом на кінець суботи, 1 лютого", – додали фахівці.

За даними Держкомітету у справах охорони здоров'я КНР, тільки 2 лютого 85 пацієнтів відправили додому після лікування. Зокрема 49 із них одужали в провінції Хубей.

Примітно, що пацієнтів, яким вдалося побороти смертельний вірус, зустрічають із квітами.

Так, у мережі опублікували фото, як 1 лютого 2020 року, в повіті Чанша однойменного міста в провінції Хунань залишає медустанову 4-річна дівчинка разом зі своїми батьками. Вона стала першою виписаною з лікарні пацієнткою, інфікованою коронавірусом у повіті Чанша.

Видужали пацієнтів зустрічають з квітами russian.news.cn

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки за добу 1 лютого в Китаї було виявлено 2590 нових випадків зараження. Так, загальна кількість хворих досягла 14 380 осіб.

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