Смертельна пожежа в Росії: кількість жертв сильно зросла

Число загиблих в результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", який знаходиться в російському Кемерово, досягло 37 осіб.

Про це повідомляється в Telegram-каналі 112 з посиланням на дані оперативного штабу. У кінозалі рятувальники виявили ще 15 загиблих, 7 з яких - діти. Тіла сильно обгоріли, через що їх неможливо впізнати.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, число загиблих може наблизитися до 70.

Також, за останніми даними, безвісти пропали 69 людей, 40 з них діти.

Відзначається, що двері в кінозали в палаючому ТЦ "Зимова вишня" були закриті, але це ще далеко не всі порушення.

"У нас, за попередньою інформацією, маса порушень, в тому числі по обхідним виходах... Питання також, чому двері [в кінозали] виявилися закриті", - наводяться слова заступника губернатора Кемеровської області Володимира Чернова в Telegram-каналі 360tv.

У соцмережах також поширюють повідомлення, в якому йдеться про те, що в кінотеатрі було виявлено безліч трупів, для яких нібито шукають мішки.

Як писав "Обозреватель", раніше була названа ймовірна причина пожежі в "Зимовій вишні".