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16 лютого • оновлено в 06:45
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"Смертельна небезпека": бортпровідник розкрив правду про туалети в літаку

1.4т
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На борту літака найнебезпечнішим місцем з точки зору пожежної безпеки є туалет.

Про це розповів бортпровідник авіакомпанії British Airways Саймон Мартон. За його словами, в разі виникнення пожежі вогонь з цієї кімнати буде поширюватися дуже швидко, при цьому руйнуючи життєво важливі для літака кабелі, повідомляє Express.

На такі випадки члени екіпажу мають в розпорядженні такі інструменти, як лом і сокиру.

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Також він пояснив, навіщо в туалеті роблять попільнички, якщо на борту куріння заборонене. Це запобіжний засіб - якщо пасажир все ж вирішить порушити заборону і закурити, поруч має бути місце для безпечного гасіння сигарети.

Без попільнички існує шанс, що людина кине недопалок у відро для сміття і воно випадково загориться - ризик, на який авіакомпанії не готові йти.

Видання зазначає, що у влади є вагомі підстави для введення подібних правил. У 1973 році літак, що прямував з Ріо-де-Жанейро в Париж, був вимушений здійснити аварійну посадку через сильне задимлення в салоні. В результаті загинули 123 пасажири.

За однією з версій, причиною трагедії стала непогашена сигарета.

"Смертельна небезпека": бортпровідник розкрив правду про туалети в літаку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянам, яких евакуювали з Китаю через загрозу коронавірусу, довелося зіткнутися з жахливими умовами в літаку – відсутністю їжі, води і туалету протягом 12 годин.

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Місце
Великобританія
Тег
літак
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Юг Руси
Юг Руси
Самое главное (для лахла), чтоб унитазы не пострадали )))
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