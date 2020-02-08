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9 лютого • оновлено в 03:07
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"Смерть неминуча": знайшовся зловісний пост стрілка, який убив 20 людей у Таїланді

3.4т
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У Таїланді солдат на ім'я Джакрапант Томмі (Jakrapanth Thomma), який влаштував кривавий теракт у місті Накхонратчасіма і вбив 20 осіб, перед початком бійні написав на своїй странцу в соцмережі пост: "Смерті не уникне ніхто".

Із цих слів у Facebook розпочався неймовірний марафон. Через добу, військовий викрав за місцем служби зброю, під'їхав на машині до одного з торгових центрів, де у вихідний день було особливо багато відвідувачів, і влаштував безладну стрілянину, передає "КП".

Також він узяв заручників. І тут же на його сторінці в соцмережі постало питання: "Чи повинен я здатися?". Правда, через пару хвилин цей аккаунт був заблокований за пропаганду насильства.

Зброя на місці стрілянини

Зброя на місці стрілянини

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Незважаючи на це, жах продовжився, оскільки здаватися військовий не збирався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого, в місті Накхонратчасіма в Таїланді військовослужбовець відкрив стрілянину по людях біля торгового центру. У пригоді загинули щонайменше 20 людей.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Таїланд
Тег
стрілянина
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