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3 червня • оновлено в 22:06
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У США і світі не вщухають заворушення після смерті Джорджа Флойда: 13 убитих

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У середу, 3 червня, у США продовжилися протести і заворушення, що почалися через смерть афроамериканця Джорджа Флойда після затримання копами. Протестні акції спалахнули і в інших країнах, усього загинуло щонайменше 13 осіб.

Зокрема, у столиці Великобританії Лондоні на вулиці вийшли десятки тисяч людей, передає Reuters (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Протести у Британії

Протести у Британії

Скріншот

Акція почалася в Гайд-парку. Демонстранти пішли на площу Парламенту, багато хто скандував "Джордж Флойд" і "Чорні життя мають значення".

Протестувальники освистували резиденцію прем'єр-міністра Бориса Джонсона, коли проходили повз Даунінг-стріт. Деякі хотіли пролізти через огорожу.

В американських містах протести вирують уже восьмий день поспіль. У кількох містах люди вийшли на вулиці в порушення комендантської години, пише ВВС.

У США і світі не вщухають заворушення після смерті Джорджа Флойда: 13 убитих

ВВС

У ніч на середу в центрі Вашингтона поліція знову застосувала сльозогінний газ. На вулиці столиці США було перекинуто близько 1600 військових, а над натовпом демонстрантів, які марширували до Білого Дому, кружляли вертольоти.

Протести через смерть Джорджа Флойда

Протести через смерть Джорджа Флойда

The Guardian

На Манхеттені у Нью-Йорку через протестувальників було перекрито рух. В Атланті поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, що зібрався біля Олімпійського парку Centennial. Мітинги пройшли в Лос-Анджелесі, Філадельфії, Сіетлі.

При цьому в Міннеаполісі, де помер Флойд, було порівняно спокійно.

Каліфорнія

Каліфорнія

twitter.com/Carlos___k

Каліфорнія

Каліфорнія

twitter.com/Carlos___k

Каліфорнія

Каліфорнія

twitter.com/Carlos___k

За час заворушень в Америці загинули щонайменше 13 осіб, пише ABC News.

Більшість загиблих – афроамериканці. Один із них, 53-річний власник барбекю-ресторану, безкоштовно годував поліцейських.

У Сент-Луїсі (Міссурі) протестувальники, які грабували ломбард, застрелили 77-річного капітана поліції.

Манхеттен Біч, Каліфорнія

Манхеттен Біч, Каліфорнія

twitter.com/LondonJemal6

Манхеттен Біч, Каліфорнія

Манхеттен Біч, Каліфорнія

twitter.com/LondonJemal6

В Окленді (Каліфорнія) із машини застрелили поліцейського-афроамериканця, який охороняв будівлю Федерального суду. Ще один офіцер отримав поранення.

При цьому вдень мітинги відносно мирні, на них виходять навіть сім'ї з дітьми. Вночі на вулицях часто "протестують" мародери.

Манхеттенський міст

Манхеттенський міст

twitter.com/ChrisBastianBkl

Манхеттенський міст

Манхеттенський міст

twitter.com/ChrisBastianBkl

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
Теги
видео фотографии протест
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