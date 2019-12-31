"Смерть Америці": в Іраку атакували посольство США

У Багдаді (Ірак) протестувальники зламали ворота і прорвалися всередину посольства США.

Іранці скандували "Смерть Америці" та "Ні Америці", кидали каміння і спалювали американські прапори, передає ВВС.

Також мітингувальники підпалили паркан посольства, а також розбили камінням камери відеоспостереження.

Місцева поліція для розгону людей застосувала гранати зі сльозогінним газом. Охорона посольства запустила шумові гранати.

Посол США та інші дипломатичні працівники були заздалегідь евакуйовані. За даними арабського телеканалу "Аль-Хадас", дипломати покинули посольство, сіли на літак і вилетіли в невідомому напрямку.

Крім того, за повідомленням Reuters, Штати відправили додаткові сили до Іраку для охорони посольства в Багдаді. При цьому в Держдепартаменті відзначили, що учасники протесту в Багдаді не проникли в посольство США, тому посол скоро повернеться.

Нагадаємо, що причиною масових заворушень і нападу на посольство стали авіаудари США по базах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", в результаті чого щонайменше загинуло 25 осіб. Ще понад 50 отримали поранення.

У Пентагоні зазначили, що завдали удару у відповідь на атаку по базі в Іраку, в результаті якої один американський військовий загинув, ще четверо отримали поранення.

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Напад на посольство США в Багдаді

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іраку спалахнули масові антиурядові протести, в ході яких загинули 7 осіб і близько 200 жителів отримали поранення.

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