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"Смердючий окупант!" У Грузії звільнили ведучого, який образив Путіна

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Грузинський телеканал "Руставі 2" звільнив ряд журналістів, включаючи Георгія Габунію, який у прямому ефірі образив президента Росії Володимира Путіна.

Про відповідне рішення керівництва розповів на пресконференції новий генеральний директор Паата Салія, повідомляється на сайті каналу.

Також місць позбавили начальника інформаційної служби Нодара Меладзе і продюсера Георгія Лаперашвілі.

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Георгія Габунію звільнили з "Руставі 2"

Георгія Габунію звільнили з "Руставі 2"

ВВС

"Меладзе звільнений із посади через конфлікт інтересів. Разом із ним звільнені ще кілька журналістів, однак вони на даному етапі знаходяться у відпустках", – сказано в повідомленні.

За словами Салії, офіційно всі вони залишать свої посади після закінчення відпустки.

У Росії новину про звільнення Габун сприйняли з особливим ентузіазмом.

"Отримуючи зарплату на "Руставі 2", вони виступали за зміну власника телеканалу і заявляли про створення власного каналу мабуть, ще більш "вільного". З прислів'ям "Не кусай руку, яка тебе годує" хлопці явно не знайомі", – відреагував у Telegram-каналі телеканал НТВ.

Примітно, що раніше Салія заявляв, що після відпустки Габунія, найімовірніше, зможе продовжити роботу на "Руставі 2".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Георгій Габунія Володимир Путін
Місце
Грузія
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Mega Death
Mega Death
Время разбрасывать камни, и время собирать. Для ххлов последнее, ещё только наступает))
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