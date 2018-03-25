"Слуцький не єдина людина, яка "лапала" журналістку в Держдумі": скандал може набрати обертів

Сексуальний скандал з депутатом Держдуми Росії Леонідом Слуцьким може спровокувати хвилю подібних історій, пов'язаних з домаганнями від імені держслужбовців. Про це "Обозревателю" розповів директор некомерційної організації Дом свободной России Григорій Фролов.

Подібна ситуація сталася в США, коли після скандалу з Харві Вайнштейном в публічний простір потрапило багато історій щодо інших відомих людей, зазначає Фролов.

"Абсолютно точно Слуцький не єдина людина, який, вибачте, "лапала" журналістку в Держдумі, або не єдиний член російської державної влади з дуже специфічними поглядами на гендерні відносини, - говорить Фролов, - І я дуже сподіваюся і чекаю, що зараз ця ситуація з великою громадською підтримкою журналісток, які постраждали від Слуцького, і з великим тиском на Думу може привести в тому числі до того, що таких кейсів з'явиться більше. І це все теж може вирости в якусь більш широку хвилю кейсів, що стосуються сексуальних домагань від імені державних службовців, депутатів і т.д. ".

Як повідомляв "Обозреватель", сексуальний скандал в Державній Думі Російської Федерації набирає обертів . Після того, як три журналістки звинуватили депутата, голову комітету з міжнародних справ Леоніда Слуцького в сексуальних домаганнях, думська комісія з етики не знайшла в цьому "поведінкових порушень".

В знак протесту проти таких висновків ряд ЗМІ заявили про відкликання своїх співробітників з Думи і припинення публікацій матеріалів про Слуцького або комісію з етики. За винятком тих, які стосуються сексуального скандалу. Зокрема, бойкот оголосили РБК, ВД "Коммерсант '", "Ведомости", Znak.com, Lenta.ru, телеканали RTVI, "Дощ", радіостанції "Ехо Москви" і "Говорить Москва".