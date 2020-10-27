Словацький блогер записав попередження про небезпеку COVID-19 за шість годин до смерті. Останнє відео

Блогер зі Словаччини Йозеф Кметьо записав відеозвернення до своїх глядачів із закликом не вірити людям, які заперечують небезпеку коронавірусу. Через 6 годин він помер у лікарні.

Відео опублікувала Російська служба "Радіо Свобода". В описі до нього сказано, що ролик 47-річний Кметьо записав за кілька хвилин до приїзду швидкої.

"Дорогі друзі, ніколи не потрапляйте під вплив людей, які не вірять у коронавірус і їм подібним. Живим прикладом, що таке COVID-19, є я. Сьогодні швидка повинна відвезти мене до лікарні, тому що моє дихання жахливо сильно, дуже сильно погіршилося. Стан мій вкрай серйозний", – розповів блогер.

За його словами, найгірше в коронавірусі те, що його жертвами стають безневинні люди.

"Я був би дуже радий, якби ви нарешті всіх тих людей, які не вірять і вважають, що коронавірус – це якийсь легкий грип, послали подалі. Тому що це неправда. Знаєте, що найгірше? Найгірше те, що жертвами стають безневинні люди", – сказав Кметьо.

Він закликав своїх глядачів берегти себе – носити маски та користуватися антисептиками.

"Якщо вони не хочуть носити маску, дезінфікувати руки – нехай не носять, а ви – носіть. Маску і все інше... Бачите, це може закінчитися ось так. І я не був людиною, яка не дооцінювала б коронавірус і його наслідки", – зазначив блогер.

У кінці ролика Кметьо попросив побажати йому удачі й побільше сил, зазначивши, що не знає, що з ним буде далі.

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