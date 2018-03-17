Словаччину чекають дострокові вибори через вбивство журналіста - експерт

Ситуація в Словаччині свідчить про високу ймовірність дострокових виборів в цій країні. Коли після вбивства журналіста Яна Куцяка обурені словаки вийшли на вулиці з вимогою відставки міністра внутрішніх справ, а Фіцо недооцінив їх протестний потенціал, пояснив "Обозревателю" Сергій Герасимчук, заступник голови правління Ради зовнішньої політики "Українська призма".

Але як тільки протести набули таких масштабів, що цей сценарій не спрацював, Фіцо був змушений погодитися на відставку Калиняка, проте було пізно - словаки вимагали відставки самого прем'єра, говорить експерт.

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Як раніше писав "Обозреватель", не дивлячись на відставку прем'єра Роберта Фіцо словаки вимагають дострокових парламентських виборів.

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Зараз Фіцо знову ж із запізненням погодився на відставку, проте зі збереженням коаліції, але і цього тепер недостатньо. Уже зараз від нього вимагають дострокових виборів, каже Герасимчук. Таким чином, правляча партія, яка не відчула моменту і з запізненням йшла на малі жертви, зараз ризикує зазнати електоральні втрати на позачергових виборах, які здаються все більш невідворотними.

Нагадаємо, в кінці лютого Словаччину вразила новина про вбивствожурналіста-розслідувача Яна Куцяка і його дівчини. Пару застрелили у власному будинку. Вбивство пов'язують зжурналістською діяльністю Куцяк, який працював в якості репортера новин сайту Aktuality.SK. Журналіст займався розслідуваннями податкового шахрайства кількох підприємців, пов'язаних з відомими словацькими політиками. Після вбивства журналіста у відставку пішов міністр культури, глава МВС, а потім і сам прем'єр-міністр Роберт Фіцо.