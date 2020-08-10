Словаччина зі скандалом вигнала російських дипломатів за шпигунство: РФ відповіла

РФ потрапила в шпигунський скандал у Словаччині.

Влада Словаччини видворила трьох російських дипломатів, діяльність яких "суперечила Віденській конвенції".

МЗС Росії пообіцяло відповісти на це дзеркальними методами. Як передає ТАСС, російські дипломати повинні покинути країну протягом поточного тижня.

Офіційний представник МЗС Словаччини Юрай Томага зазначив, що не може назвати імена висланих співробітників російської дипломатичної місії. "Але одночасно можу підтвердити, що було прийнято рішення про їх висилку з Словаччини", – сказав він.

За даними братиславського телеканалу Markiza, вислані дипломати є співробітниками російських спецслужб і працювали на російську розвідку під дипломатичним прикриттям. Вони були оголошені персонами нон грата 6 серпня.

Російських дипломатів підозрюють також у причетності до вбивства в минулому році в Берліні вихідця з Чечні громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, розповіли джерела видання.

Вбивця, зазначає видання, в'їхав до Євросоюзу за словацькою візою, виданою Генеральним консульством Словаччини в Санкт-Петербурзі, при цьому для отримання візи були надані недостовірні дані.

Хангошвілі був застрелений у берлінському парку Тіргартен 23 серпня 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що перевалочну базу шпигунів Росії, виявлену у французьких Альпах, відвідували отруйники розвідника Сергія Скрипаля та інші російські агенти.