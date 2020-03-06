Словаччина підтвердила перший випадок коронавірусу

У Словаччині підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив на пресконференції 6 березня прем'єр країни Петер Пеллегріні. Його виступ транслювали мережеві ТБ-канали, передають РИА Новости.

За словами політика, 53-річного пацієнта з позитивним результатом тесту госпіталізували в Братиславі.

Коронавірус дістався до Словаччини

Водночас Пеллегріні підкреслив, що інфікований чоловік останнім часом покидав межі країни і, ймовірно, заразився смертельним вірусом саме від того, хто повернувся з-за кордону.

"З діагнозом захворювання коронавірусом в університетській лікарні в Братиславі госпіталізований 53-річний чоловік. Він не був у закордонній поїздці, тому, мабуть, заразився від когось іншого, хто приїхав із-за кордону", – сказав прем'єр.

Карта поширення коронавірусу COVID-2019 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Станом на ранок п'ятниці, 6 березня, в світі було зафіксовано понад 97 381 випадок захворювання на пневмонію, яку викликає коронавірус COVID-19.

Водночас у Нідерландах, місто Роттердам, зафіксували першу смерть від китайського коронавірусу.

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