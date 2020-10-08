Словаччина і Чехія заявили про відкликання своїх послів з Мінська

Словаччина і Чехія оголосили про рішення відкликати своїх послів з Білорусі для консультацій.

Про рішення Словаччини повідомив в Twitter глава МЗС країни Іван Корчок. Він зазначив, що ЄС залишається єдиним в підтримці народу Білорусі.

"Я вирішив відкликати главу нашої місії в Мінську для консультацій до Словаччини в знак солідарності з Литвою і Польщею", – написав дипломат.

За його словами, дії Мінська відносно держав-членів Євросоюзу неприпустимі.

Про рішення Чехії заявила представниця МЗС Зузана Штіхова. Про це повідомив телеканал ČT24.

"Ми розглядали питання про те, як висловити солідарність з Польщею і Литвою через заходами, які проти них зробила Білорусь. Тому МЗС вирішив викликати посла Чехії в Мінську для консультацій в Прагу вже на цьому тижні", – сказала Штіхова.

Вона також уточнила, що консультації будуть проходити приблизно один тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві країни Європейського Союзу – Литва і Польща – вирішили відкликати своїх послів з Білорусі.

Після цього Мінськ заявив про відкликання своїх послів в Польщі і Литві для консультацій.