Прем'єр Британії заявив про докази удару Ірану по українському літаку

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

Він випустив заяву, яку опублікувала в Twitter журналістка Дебора Хейнс.

"Є докази того, що український рейс був збитий ракетою сил Ірану. Це могло бути ненавмисно. Ми працюємо з Канадою та іншими партнерами для повного і прозорого розслідування", – наголосив глава уряду.

Here is full statement from Britain’s PM @BorisJohnson on #Flight752. He says there needs to be a “full, transparent investigation” pic.twitter.com/5Lb3T09Ox8