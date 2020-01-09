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9 січня • оновлено в 23:54
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Прем'єр Британії заявив про докази удару Ірану по українському літаку

18.4т
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Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

Він випустив заяву, яку опублікувала в Twitter журналістка Дебора Хейнс.

"Є докази того, що український рейс був збитий ракетою сил Ірану. Це могло бути ненавмисно. Ми працюємо з Канадою та іншими партнерами для повного і прозорого розслідування", – наголосив глава уряду.

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Джонсон заявив про удар Ірану по літаку МАУ

rg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Борис Джонсон
Місце
Великобританія
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ttt ta
ttt ta
Ну, как обычно. Виноватый определен уже до начала следствия. Значит все-таки хозяева подставили xxlов.
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1
1
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
... но эти доказательства секретные, прошу верить джентльменам на-слово...
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1
1
Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
MH-17 №2 стопудов.
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2
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