Прем'єр Британії заявив про докази удару Ірану по українському літаку

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що є докази того, що український літак Boeing 737 збили іранською ракетою.

Він випустив заяву, яку опублікувала в Twitter журналістка Дебора Хейнс.

"Є докази того, що український рейс був збитий ракетою сил Ірану. Це могло бути ненавмисно. Ми працюємо з Канадою та іншими партнерами для повного і прозорого розслідування", – наголосив глава уряду.

Джонсон заявив про удар Ірану по літаку МАУ rg.ru

Here is full statement from Britain’s PM @BorisJohnson on #Flight752. He says there needs to be a “full, transparent investigation” pic.twitter.com/5Lb3T09Ox8 — Deborah Haynes (@haynesdeborah) January 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кілька американських ЗМІ, а саме CBSnews, CNN, Newsweek, написали, що спецслужби зафіксували запуск 2 ракет і сигнал падаючого літака.

Побічно цю інформацію підтвердив і президент США Дональд Трамп.

З гучною заявою виступив також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо: у нього є дані розвідки про удар Ірану.

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